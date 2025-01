Incidente mortale sulla SS395 a Spoleto: deceduto il conducente di un autoarticolato

Tragedia nelle prime ore del mattino lungo la SS395, nei pressi del cimitero comunale di Spoleto, dove un autoarticolato è uscito fuori strada. Il conducente del mezzo ha perso la vita.

Il personale sanitario, giunto rapidamente sul posto, non ha potuto far altro che constatare il decesso. Le operazioni di estricazione del corpo sono state affidate ai Vigili del Fuoco del distaccamento locale. I Carabinieri, presenti per i rilievi, stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.