Riapre la Biblioteca Ruggero Guerrieri: un nuovo polo culturale per Gualdo Tadino

La comunità di Gualdo Tadino torna a riabbracciare uno dei suoi spazi culturali più importanti. Dopo un breve periodo di riorganizzazione, la Biblioteca Comunale Ruggero Guerrieri riaprirà ufficialmente al pubblico a partire da sabato 1° febbraio.

Il rinnovato polo culturale si propone di offrire nuove opportunità educative e di crescita per i cittadini di ogni età, con un’attenzione particolare alle scuole del territorio. La struttura si candida a diventare un luogo di riferimento per la lettura, la creatività e la scoperta, grazie a una serie di attività pensate per studenti e appassionati di cultura.

Un ricco programma per le scuole

Tra le novità annunciate spiccano i laboratori didattici dedicati alla lettura, alla scrittura creativa e all’illustrazione. Inoltre, saranno disponibili progetti educativi personalizzati, pensati per integrare e arricchire le attività didattiche scolastiche. Le scuole potranno anche prenotare visite guidate per scoprire i fondi librari della biblioteca e le risorse digitali a disposizione.

Il “Martedì degli studenti” sarà un appuntamento settimanale fisso: ogni martedì mattina, dalle 10:00 alle 13:00, gli studenti avranno l’opportunità di partecipare a visite guidate e attività progettuali su prenotazione.

Nuovi orari di apertura

Per garantire una maggiore fruibilità, la biblioteca ha definito nuovi orari:

Martedì: 10:00 – 13:00

Mercoledì, Giovedì, Venerdì: 14:30 – 18:00

Sabato: 10:00 – 12:30 e 15:00 – 18:00

Come contattare la biblioteca

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la biblioteca comunale ai numeri 075 9141414 o 347 754 1791 durante gli orari di apertura.

Un polo per la crescita culturale

“La riapertura della Biblioteca Ruggero Guerrieri rappresenta un momento importante per tutta la comunità,” affermano i responsabili della struttura. “Con i nuovi progetti e iniziative, vogliamo renderla un luogo di incontro, conoscenza e condivisione per tutte le fasce d’età.”

L’appuntamento è fissato per il 1° febbraio: un’occasione per riscoprire un prezioso spazio culturale, pronto ad accogliere cittadini e visitatori nel cuore di Gualdo Tadino.