Sono passate oltre 48 ore dalla scomparsa di Andrea Prospero: le ricerche senza sosta a Perugia

Andrea Prospero, 19 anni, studente di Informatica originario di Lanciano (Chieti), è scomparso da oltre 48 ore. Venerdì mattina, alle 10:53, è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza mentre usciva dallo studentato “Centro internazionale d’accoglienza” di via Bontempi a Perugia. Aveva appuntamento con la sorella gemella, Anna, per il pranzo alle 13, ma non si è presentato. Da allora, il suo cellulare risulta spento o irraggiungibile.

Le ricerche, coordinate dalla Prefettura di Perugia, coinvolgono le forze dell’ordine e la famiglia, che ha espresso profonda preoccupazione. Andrea Prospero è descritto come un ragazzo riservato, alto 1,80 metri, con corporatura esile, indossava un piumino blu scuro con cappuccio, jeans grigio azzurro, sneakers bianche e zaino nero al momento della scomparsa. Non possiede account sui social media. Chiunque abbia informazioni utili è invitato a contattare le autorità competenti.