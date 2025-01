Perugia. Scomparso Andrea Prospero, studente universitario di Lanciano

Nella tarda mattinata di ieri, la città di Perugia è stata scossa dalla notizia della scomparsa di Andrea Prospero, giovane studente universitario originario di Lanciano. La Cappellania Scolastica dell’Arcidiocesi di Lanciano-Ortona e mette a disposizione il proprio canale di comunicazione con studenti e docenti per facilitare le ricerche e dare maggiore visibilità al caso.

In costante contatto con la famiglia di Andrea Prospero, la comunità – si legge in una nota postata su facebook – si unisce in preghiera e riflessione, dedicando un pensiero speciale alla sua famiglia in questo difficile momento. Secondo quanto riportato dalla Cappellania Scolastica dell’Arcidiocesi di Lanciano-Ortona, Andrea aveva un appuntamento con la sorella gemella alle 13:00, ma non si è mai presentato. Preoccupata, la famiglia ha denunciato la scomparsa alle autorità competenti. Le forze dell’ordine stanno attivamente indagando sulla scomparsa e invitano chiunque abbia informazioni utili a contattare le autorità competenti.