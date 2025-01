La Chiesa di Santa Maria della Spina a Pisa aperta gratuitamente nei week end fino a marzo

Dal mese di gennaio fino alla fine di marzo, la Chiesa di Santa Maria della Spina a Pisa sarà visitabile gratuitamente ogni fine settimana. Il monumento gotico, simbolo del patrimonio storico della città, accoglierà cittadini e turisti tutti i sabati e le domeniche, con orari dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00.

L’assessore alla cultura Filippo Bedini ha commentato: “Nei mesi di apertura sperimentale, abbiamo riscontrato un’affluenza significativa, specialmente durante l’estate e il periodo natalizio. In particolare, la Chiesa ha registrato una media di 600-700 visitatori giornalieri, con un picco di 1588 presenze il 29 dicembre. Per questo motivo, abbiamo deciso di prolungare l’apertura gratuita fino alla fine di marzo, permettendo a un numero maggiore di persone di scoprire questo tesoro del gotico pisano. Durante questo periodo, la chiesa ospiterà anche l’Infiorata dell’Annunciazione per il Capodanno Pisano”.

Dal mese di aprile, l’apertura della chiesa sarà ulteriormente ampliata per garantire una fruizione continua. Da giugno a dicembre 2024, la Chiesa della Spina ha registrato un totale di 45.882 visitatori in 78 giorni di apertura, con una media di circa 588 visitatori giornalieri. Il mese di dicembre ha visto il maggior numero di accessi con 10.435 visitatori, mentre giugno ha fatto segnare il record di 747 presenze al giorno.