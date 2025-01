Exu Nathan, “Striscia di sole”: guarda il video della sua nuova canzone

Da venerdì 24 gennaio 2025 sarà in rotazione radiofonica “STRISCIA DI SOLE”, il nuovo singolo di EXU NATHAN, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 16 gennaio.

“Striscia di sole” è un brano pop-rap dal ritmo vivace e incalzante, nato per raccontare la storia di un ragazzo che, dopo essere stato tradito dalla sua ragazza poco prima dell’estate, cade in un vortice di dipendenze e dolore. La delusione lo porta a smarrirsi, ma il pezzo evidenzia il suo percorso di rinascita: lentamente riesce ad uscire dalla depressione ed a liberarsi dalle dipendenze, ritrovando se stesso. Con un ritornello incisivo – “sognare adesso non vale una striscia di sole” – la canzone trasmette un messaggio profondo: non bisogna mai abbattersi, perché anche dalle situazioni più difficili è possibile risalire. Il testo, ironico e diretto, alleggerisce il peso delle delusioni amorose, incoraggiando a lasciarsele alle spalle e a godersi il momento, ricordando che l’estate porta sempre con sé una possibilità di guarigione e rinascita.

La canzone rappresenta anche un tributo al legame fraterno tra Exu Nathan e Il Panda, uniti dalla loro comune passione per la musica. Il Panda, scomparso prematuramente il 25 settembre 2024, non è riuscito a registrare le sue voci definitive. Per onorare la memoria dell’amico e portare a termine il progetto che avevano sognato insieme, Exu Nathan ha deciso di completare il brano.

Spiega Exu Nathan a proposito del brano: “Questo progetto da come si può capire per me è molto più di una semplice canzone è un modo per onorare il Panda, mio fratello di vita e di musica. Striscia di sole rappresenta la forza di rialzarsi anche nei momenti più bui. Ogni nota di questo brano porta con sé lo spirito del Panda ed è per lui che continuerò a portare avanti il nostro progetto e la carriera musicale”.

Il videoclip di “Striscia di sole”, diretto da Denise Claris, è stato girato nella splendida cornice di Potenza Picena (MC). La storia inizia con Exu Nathan che si sveglia in un bosco accanto a due ragazze seminude. Confuso ma incuriosito, si alza e inizia a camminare, finendo in una location da sogno: una villa con piscina dove si sta svolgendo una festa animata dai suoi amici. Belle moto, un DJ, barbecue, alcolici e ragazze: l’atmosfera è di puro divertimento. Nel frattempo, Il Panda, doppiato dall’amico d’infanzia Luca Verdinelli, in arte “Styloakaspace”, appare all’inizio del video in una fase di solitudine e malinconia. Cerca di sfuggire ai suoi pensieri passando dal body-building al fumo. Tuttavia, grazie all’incoraggiamento di Exu e alla musica che progressivamente si trasforma in ballo, Il Panda ritrova il sorriso e si unisce alla festa, lasciandosi finalmente andare. Il videoclip si chiude con una scena di serenità ritrovata: Exu e Il Panda rimangono in piscina fino al tramonto, godendosi un momento di pace e felicità condivisa, simbolo di una nuova fase della loro vita e della loro amicizia.

Biografia

Jonathan Nicola Magini, in arte Exu Nathan, e Francesco Sicolo, in arte Il Panda, amici fraterni fin dai tempi delle medie, hanno condiviso la passione per la musica sin da giovanissimi. Entrambi hanno frequentato la scuola di canto “Musicainsieme” di Samuele Dutto. Nel 2022 Exu Nathan è stato ammesso all’Accademia Artisti di Roma nel ramo di canto, completando il biennio di studi nel 2024. Il Panda, purtroppo, è scomparso il 25 settembre 2024, prima di poter registrare le sue voci definitive per il brano “Striscia di sole” disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 16 gennaio 2025 e in rotazione radiofonica da venerdì 24 gennaio.