Il valore dei profumi di nicchia

Il mondo dei profumi di nicchia fa riferimento a una categoria merceologica molto particolare. Stiamo parlando, infatti, di fragranze che vengono ideate e messe a punto da aziende di piccole dimensioni che si affidano a nasi artigianali per dare vita a creazioni che niente hanno a che vedere con la profumeria commerciale, che si caratterizza per uno stile massificato, se non addirittura aggressivo. Le fragranze di nicchia si basano su intuizioni musicali, su ispirazioni letterarie, su storie che fanno sognare che vengono realizzate grazie a elementi chimici combinati gli uni con gli altri. I profumi non sono merci, ma quasi dei gioielli, e proprio per questo motivo le proposte di nicchia non possono essere considerate dei prodotti industriali.

La differenza con i prodotti commerciali

La differenza più significativa fra un profumo di nicchia e uno commerciale va individuato nel fatto che il primo non segue in alcun modo le regole del marketing. Le fragranze destinate al grande pubblico si basano su una composizione che viene studiata a tavolino, affinché possa essere soddisfatto il gusto di una platea il più possibile ampia ed eterogenea. Come dire: si accontentano tutti ma non si fa innamorare nessuno. Nel caso di un profumo di nicchia, invece, si ha a che fare con identità aromatiche ben precise, per far conoscere le quali non c’è bisogno di messaggi pubblicitari diffusi in tv o sulla stampa. D’altro canto la profumeria di nicchia non ha alcuna attenzione di attrarre un pubblico troppo vasto, ma ha un carattere esclusivo. Il profumo è protagonista e seducente, non relegato a elemento secondario ma al centro dell’attenzione: una fragranza di nicchia non assomiglia a nessun’altra, e ha la straordinaria capacità di mettere in risalto il mood di chi la sceglie.

Un esempio da scoprire: la boutique di Osmotique

L’universo dei profumi di nicchia

La nicchia non può, e soprattutto non vuole, competere in alcun modo con la produzione standard, né dal punto di vista numerico né sotto il profilo pubblicitario. Quella che viene compiuta, insomma, è una scelta molto precisa, e soprattutto coerente. Alla base della fragranza di nicchia ci sono originalità e passione, ma anche artigianalità: veri e propri marchi di fabbrica, insomma, con la selezione di materie prime che può essere considerata il reale valore aggiunto. Ci si dimentica di tendenze scontate e alla portata di tutti per puntare su qualcosa di più elevato e meno accessibile.

Una visione estetica

I profumi di nicchia sono figli di una scelta estetizzante e di un approccio che prevede la creazione di fragranze seducenti. La sintesi chimica si abbina all’adozione di materie naturali, poiché l’arte è fusione di tutto ciò che il mondo delle piante mette a disposizione e delle tecnologie più innovative. Ne derivano degli accordi olfattivi che lasciano a bocca aperta chi ha la fortuna di sperimentarli, con il superamento di schemi e standard banali. Le tipiche emozioni olfattive vengono rivisitate dal punto di vista della qualità e in termini di originalità, per una stravaganza che in alcuni casi si trasforma in un piacevole effetto. In un mondo – quello dei profumi commerciali – in cui quasi tutti i prodotti appaiono privi di personalità, ecco che il merito della nicchia è quello di saper conquistare l’attenzione e catturare la curiosità.

Un potere di attrazione straordinario

Si potrebbe paragonare un profumo di nicchia a un film d’essai, che per poter essere apprezzato al massimo necessita di intimità e attenzione. I sensi vengono esaltati e al tempo stesso assorbono tutta la complessità compositiva, con sperimentazioni di stile. La nicchia mira alla persona e non alla vendita: è da questo approccio che scaturisce la qualità superiore, come se si trattasse di un atto artistico che niente ha a che vedere con il commercio più banale. Un emisfero di elezione che non ha bisogno di spot pubblicitari ma che conquista le emozioni e l’istinto di uomini e donne.