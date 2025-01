Elettrodomestici da cucina: i dispositivi da non collegare mai a una multipresa

Quando si tratta di sicurezza in cucina, uno degli aspetti più importanti da considerare è l’alimentazione degli elettrodomestici. Alcuni dispositivi che utilizzano molta energia, come i microonde, le friggitrici ad aria, non dovrebbero mai essere collegati a una multipresa o a un prolungamento. Gli apparecchi che utilizzano 1500 watt di potenza o più dovrebbero sempre essere collegati direttamente alla presa elettrica a muro. La ragione di questa raccomandazione è che le multiprese non sono progettate per gestire carichi elevati e potrebbero surriscaldarsi, portando a principi di incendi e danneggiamenti all’impianto elettrico. In questo articolo, indichiamo quali sono gli elettrodomestici da cucina che necessitano dell’alimentazione a muro.

1. Friggitrici ad aria

Le friggitrici ad aria sono molto popolari per la loro capacità di cuocere rapidamente e in modo più sano rispetto ai metodi tradizionali di frittura. Tuttavia, questi elettrodomestici possono consumare una notevole quantità di energia, con potenze che variano tra i 1500 e i 2000 watt , a seconda del modello. Questo livello di potenza rende le friggitrici ad aria troppo “pesanti” per una multipresa nella maggior parte dei casi, questo significa che potrebbe non essere in grado di gestire tale carico senza surriscaldarsi. Utilizzare una presa dedicata è essenziale per evitare problemi di sicurezza e prevenire danni sia all’apparecchio che all’impianto elettrico.

2. Microonde

Il microonde è uno degli elettrodomestici più comuni in cucina, ma anche uno dei più esigenti in termini di consumo energetico. In genere, un microonde di ultima generazione può consumare tra gli 800 e i 1500 watt quando settati sulla massima potenza, bisogna quindi fare attenzione al modello che si ha a disposizione per valutare quale sia la scelta migliore per la sua alimentazione. Se nel manuale del microonde viene segnalato il possibile raggiungimento dei 1500 watt, è bene evitare la multipresa. Tuttavia, se non dovesse necessitare di un wattaggio elevato, l’impiego di una multipresa nel caso di modelli meno spendenti può risultare sufficiente.

3. Riscaldatori elettrici

Anche se i riscaldatori elettrici non sono sempre associati alla cucina, vengono spesso utilizzati in ambienti domestici per riscaldare singole stanze. Questi dispositivi possono consumare fino a 2000 watt di potenza, a volte anche di più in modelli particolarmente potenti. Le multiprese non sono progettate per supportare un carico così elevato, quindi l’uso di un riscaldatore elettrico collegato a una multipresa può portare a un sovraccarico e aumentare il rischio di incendi. È sempre meglio collegare un riscaldatore direttamente a una presa a muro, garantendo così un funzionamento sicuro.

4. Forni e tostapane

Forni e tostapane sono dispositivi che consumano tra i 1000 e i 1500 watt di potenza. Questi apparecchi sono in grado di generare alte temperature e un uso improprio della corrente elettrica può portare a malfunzionamenti o rischi di incendi. Collegarli a una multipresa potrebbe facilmente sovraccaricare il circuito elettrico, quindi è sempre consigliabile usarli con una presa diretta per evitare danni e garantire la sicurezza o assicurarsi che il modello che si ha a disposizione non raggiunga il wattaggio limite per le multipresa.

5. Lavastoviglie

Anche la lavastoviglie è un altro elettrodomestico che richiede una notevole quantità di energia, specialmente durante i cicli di riscaldamento dell’acqua, con una potenza che può arrivare di media intorno ai 2000 watt. In questo caso, l’alimentazione a muro risulta essere strettamente necessaria, in quanto una multipresa non potrebbe mai gestire tale carico senza il rischio di surriscaldarsi o causare danni al circuito elettrico. L’uso di una presa dedicata è la soluzione migliore per evitare qualsiasi problema di sicurezza.

6. Piani cottura elettrici e piastre riscaldanti

I piani cottura elettrici e le piastre riscaldanti sono tra gli elettrodomestici da cucina che consumano maggiore energia, con potenze che possono arrivare fino a 1500 watt per singolo apparecchio, ma in alcuni casi anche superiori. Poiché questi dispositivi generano alte temperature per cucinare, l’uso di una multipresa potrebbe non essere in grado di supportare il loro fabbisogno energetico, aumentando il rischio di cortocircuiti. È quindi essenziale collegarli direttamente alla presa a muro per garantire il massimo della sicurezza.