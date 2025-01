Cinzia Conso e la magia di ‘Tilt’: un brano che tocca l’anima

Cinzia Conso rivela la profondità emotiva di “Tilt”, il suo ultimo singolo scritto e composto da Giorgio Sprovieri. Attraverso una melodia delicata ma intensa, Conso ci guida attraverso un viaggio emotivo nei labirinti dell’anima umana. Il brano cattura il conflitto interiore che scaturisce dall’incontro casuale con il passato, risvegliando ricordi e sensazioni profonde. Con una voce potente e determinata, l’artista riesce a trasmettere una combinazione unica di energia e introspezione, immergendo gli ascoltatori in un’esperienza viscerale di dualismo emotivo.

Il tuo nuovo singolo è appena uscito! Qual è la storia dietro questa canzone e cosa rappresenta per te?

TILT è una storia che accomuna moltissime persone. Un passato con una storia importante alle spalle..ci si fa una nuova vita..ma all’ improvviso si rivede quella persona che stimola dentro di noi tensioni…emozioni e ricordi che fanno andare letteralmente in tilt.

Per me rappresenta una nuova visione della mia musica e anche di me come persona.

Il testo sembra molto profondo e ricco di emozioni. È nato da un’esperienza personale? Qual è il messaggio che vuoi trasmettere?

In realtà è un’esperienza che in tanti hanno vissuto.

Il messaggio che voglio trasmettere è quello di non avere paura paio delle proprie emozioni.

Hai sperimentato con nuovi suoni o approcci nella produzione di questa canzone? Com’è stato il lavoro in studio?

Il lavoro in studio è stato stimolante e professionale..il supporto della famiglia Roka music per me è stato importantissimo.

Quali emozioni speri che il pubblico provi ascoltando questa canzone?

Spero che il pubblico provi quello che ho provato io cantando questo brano..la tensione.. l’ ansia e la paura di affrontare quello che si ha dentro.

Questo singolo è il primo passo verso un progetto più ampio? Cosa ci possiamo aspettare da te nei prossimi mesi?

In effetti ci saranno delle meravigliose uscite nei prossimi mesi! Sono entusiasta e tanto in trepidazione perché ho voglia di regalarle a chi mi ascolta.