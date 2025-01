I film in prima serata finiscono troppo tardi: telespettatori italiani sul piede di guerra

Le serate televisive italiane si protraggono sempre più a lungo, sollevando un coro di proteste da parte di molti telespettatori. Il problema? I film in prima serata, trasmessi sia sui principali canali generalisti come Rai 1 e Canale 5 sia su numerose altre reti, iniziano sempre più tardi, spesso non prima delle 21:30 e talvolta anche dopo le 21:50. Un trend che sta esasperando soprattutto chi, al mattino seguente, deve affrontare una lunga giornata di lavoro o scuola.

Le ragioni delle proteste

“Non è possibile che un film in prima serata finisca ben oltre la mezzanotte”, commenta Anna, una telespettatrice di Milano. Come lei, molti italiani si lamentano del fatto che gli orari siano diventati proibitivi per chi non può permettersi di rimanere alzato fino a tardi.

Chi lavora o ha impegni mattutini si trova costretto a scegliere tra rinunciare al proprio intrattenimento serale o sacrificare preziose ore di sonno. “Amo il cinema, ma non posso guardare un film sapendo che domani dovrò svegliarmi alle 6”, racconta Marco, impiegato di Roma.

Un ulteriore aspetto segnalato dai telespettatori è l’incongruenza tra la denominazione “prima serata” e l’effettivo orario di inizio dei programmi. Se un tempo il prime time cominciava intorno alle 20:30, ora ci si avvicina sempre più all’orario tipico della seconda serata.

Perché le TV scelgono questi orari

Dal canto loro, le emittenti televisive hanno le loro ragioni. Una delle principali è legata agli introiti pubblicitari. Gli spot trasmessi nella fascia oraria compresa tra il telegiornale serale e l’inizio del film rappresentano una delle fonti di guadagno più redditizie. Allungare questo intervallo consente di massimizzare i profitti.

Inoltre, molte reti cercano di fidelizzare il pubblico con programmi di access prime time, come talk show o quiz, che spesso si protraggono oltre il previsto. “È una scelta dettata dalla competizione”, spiegano gli esperti del settore. “Le emittenti cercano di trattenere il pubblico il più a lungo possibile per evitare che cambi canale.”

Un compromesso è possibile?

Le proteste dei telespettatori evidenziano un problema reale che non può essere ignorato. Tuttavia, anche le emittenti devono fare i conti con la necessità di mantenere bilanci economici sostenibili. Una soluzione potrebbe essere quella di anticipare l’inizio dei film, magari riducendo il numero di spot o accorciando i programmi precedenti.

Una fetta sempre crescente di pubblico punta su servizi di streaming on demand che permettono di guardare i film a orari più flessibili. Ma questo non può sostituire completamente il fascino del film in diretta, che continua a rappresentare un momento di aggregazione per molte famiglie.

In un panorama televisivo in continua evoluzione, trovare un equilibrio tra le esigenze economiche delle reti e il diritto dei telespettatori a godere dell’intrattenimento senza sacrificare il riposo è una sfida che richiede creatività e sensibilità. Riusciranno le emittenti a rispondere a queste esigenze? Il dibattito è aperto.