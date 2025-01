Crotone, menzione speciale al dottor Andrea Antonio Pesavento

Ha detto il sindaco Enzo Voce in occasione della

cerimonia:“Un uomo di cultura, che ha dedicato la sua vita allo studio, con passione e con una straordinaria capacità divulgativa in grado di costruire “ponti culturali” con le nuove generazioni”.

L’opera di Andrea Antonio Pesavento nell’ambito della cerimonia di conferimento della “Menzione Speciale” prevista dal Regolamento Comunale per la concessione delle benemerenze civiche

Cerimonia che si è tenuta questa mattina nella Sala Consiliare “Falcone e Borsellino” del Comune di Crotone.

Andrea Antonio Pesavento, originario di Bassano del Grappa, vive e opera a Crotone dal 1969, dove ha costruito e diretto la biblioteca del Centro Servizi Culturali, biblioteca poi acquisita dal Comune di Crotone. E’ apprezzato autore di numerose pubblicazioni inerenti la storia di Crotone e della sua provincia.

L’onorificenza gli è stata conferita “per l’altissimo contributo culturale offerto alla comunità cittadina attraverso studi e ricerche nell’ambito del territorio crotonese riguardanti diversi aspetti storici e sociali. Esempio per le giovani generazioni, è un protagonista della vita culturale della città di Crotone”.

“La “Menzione Speciale” è un riconoscimento meritato per il lavoro di ricerca, del duro ma prezioso lavoro del dott. Pesavento. L’approfondimento della storia locale aiuta a comprendere noi stessi, quello che siamo oggi. L’opera del dott. Pesavento è un linguaggio vivo che ci fa sentire eredi del nostro passato” ha detto l’assessore alla Cultura Nicola Corigliano che ha proposto alla Giunta Comunale la delibera di riconoscimento dell’onorificenza.

Una piacevole sorpresa per il dott. Pesavento è arrivata dalla sua città di origine; il sindaco di Bassano del Grappa Nicola Ignazio Finco ha inviato, in occasione della cerimonia, un messaggio “Il dott. Pesavento legato alla nostra comunità per le sue origini ha dedicato la sua vita allo studio e alla divulgazione contribuendo con passione a valorizzare la storia di Crotone. A nome della città di Bassano del Grappa desidero esprimere il nostro riconoscimento e la nostra gratitudine per l’esempio che rappresenta soprattutto per i giovani”

Nel ringraziare il sindaco e l’amministrazione Comunale per il riconoscimento il dott. Pesavento ha dedicato l’onorificenza alla moglie Rosalba ed a chi ha collaborato con lui nel lungo lavoro di ricerca e di studio.

“Attraverso la ricerca ho cercato di tracciare una strada per le nuove generazioni, per dare modo di fare approfondimenti sulla storia della città” ha detto il dott. Pesavento ricordando anche il suo arrivo nel 1969 in città, i primi documenti ha avuto occasione di trovare ed approfondire, gli anni dedicati allo studio, al confronto, al dialogo, alla divulgazione.

Alla cerimonia hanno partecipato l’assessore all’Urbanistica Giovanni Greco, la consigliera comunale Anna Maria Cantafora e una delegazione di studenti del Liceo Scientifico Filolao, oltre alla famiglia ed amici del dott. Pesavento

Nel consegnare la pergamena con le motivazioni dell’onorificenza il sindaco ha rinnovato, a nome di tutta la comunità cittadina, il ringraziamento al dott. Pesavento per quanto fatto per il movimento culturale cittadino con elevata professionalità, con alto impegno sociale, con altruismo e senso di appartenenza.