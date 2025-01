Serie C NOW girone C 23esima giornata doppietta di Tumminello al Messina e il Crotone continua a vincere in trasferta

Messina 0

Crotone 2

Marcatori: 40° – 60° Tumminello

Messina (3-5-2): Krapikas, Lia, Ndir (Monichelli), Marino, Crimi (De Sena), Dell’Aquila (Re), Petrucci (Anselmo), Garofalo, Ingrosso, Luciani, Pedicillo (Cominetti). All. Modica

Crotone (4-2-3-1): D’Alterio, Guerini (Piras), Armini, Di Pasquale, Giron, Gallo, ( Stronati) Barberis, Silva (Vilardi), Tumminello (Oviszach), Vitale (Schiro’), Gomez. All. Longo

Arbitro: Roberto Lovison di Padova

Assistenti: Giulia Tempestilli di Roma2 – Michele Piatti di Como

Quarto giudice a bordo campo: Adrian Lupinski di Albano Laziale

Ammoniti: Armini, Ndir

Angoli: 3 a 2 per il Crotone

Recupero: 2 e 5 minuti

Crotone che continua a a mietere vittime quando gioca in trasferta e lontano dalle mura amiche conquista il decimo risultato utile consecutivo (sei vittorie e quattro pareggi). Risultati che tradotti in cifre significano ventidue punti su trentanove accumulati in totale dall’inizio della stagione. Il Crotone c’è e non rappresenta una meteore di passaggio nel “firmamento” della Lega Pro. Non lo è mai stato e ancora di più non lo è nell’attuale campionato. È una realtà composto da giocatori che con le loro qualità tecniche stanno facendo massa comune con le direttive che giornalmente vengono trasmesse da mister Longo per un ottimo campionato. La conferma, se conferma ancora doveva esserci, contro il Messina di mister Modica che sul terreno del “Franco Scoglio” sperava nel ritorno al successo dopo un digiuno che dura dalla 14esima giornata. Il Crotone non ha consentito che ciò avvenisse per “colpa” dei soliti cecchini. Non solo loro, la formazione pitagorica vanta la presenza di uomini in grado di cambiare il volto della partita ad ogni giocata. Undici iniziale con un solo cambio rispetto ai precedenti schierati contro il Trapani. Fuori il solo difensore Cargnelutti per squalifica, dentro Armini.

Mister Modica ha lasciato fuori Morleo, Anatriello Cominetti, Anzelmo, ed al loro posto Crimi, Dell’Aquila, Ingrosso, Luciani.

Cacio d’avvio da parte del Messina che parte piuttosto coperto con quattro difensori effettivi per non lasciare spazi di manovra al Crotone in fase offensiva. Locali che si destreggiano bene a centrocampo senza impensierire l’area del Crotone. Merito di un centrocampo pitagorico dove Barberis metronomo, Gallo mediano d’interdizione, Vitale a sinistra e Silva a destra non concedono il lasciapassare. Pitagorici pericolosi al limite del gol al minuto ventitre quando Vitale dalla sinistra crossa un ottimo pallone in area avversaria dove Gomez di testa lo manda a sbattere sulla traversa. Al minuto ventinove ancora Gomez da dentro l’area calcia debolmente addosso al portiere. Vantaggio degli squali al quarantesimo minuto. Dalla sinistra ottimo assist di Vitale dentro l’area piccola per Tumminello che non ha difficoltà ad insaccare il pallone (tredicesimo gol stagionale). Il numero tredici che porta fortuna e non si smentisce a favore del bomber Tumminello che, minuto sessanta, realizza il secondo gol (14esimo stagionale) in seguito ad una punizione calciata da Vitale. Ripresa che parla solo il linguaggio degli squali a proposito di giocate offensive. Si sprecano le occasioni con Vitale, Silva e lo stesso Tumminello. Debutto stagionale tra le fila del Crotone di Piras e Vilardi. Messina che rinvia ancora la vittoria casalinga.