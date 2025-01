Le giornate si allungano: quando cambierà l’orario e quanto guadagniamo di luce ogni giorno?

Siamo al 19 gennaio, nel cuore dell’inverno, ma già si percepisce una piccola grande differenza nelle giornate: la luce sta aumentando. Questo fenomeno, che spesso passa inosservato nelle settimane successive al solstizio d’inverno, è in realtà un graduale preludio all’arrivo della primavera. Ma quanto stanno realmente “allungando” le giornate e quando cambierà l’orario?

Il 21 dicembre, giorno del solstizio d’inverno, abbiamo vissuto la giornata più corta dell’anno, con poche ore di luce disponibili. Da quel momento, però, il sole ha iniziato lentamente a guadagnare terreno sull’oscurità. Al 19 gennaio, il guadagno di luce è ormai evidente: rispetto al solstizio, abbiamo circa 30-40 minuti in più di luce complessiva, a seconda della latitudine.

Quanto allungano le giornate?

Il ritmo con cui le giornate si allungano non è costante, ma varia nel corso delle settimane. Attualmente, stiamo guadagnando circa 2-3 minuti di luce al giorno. Questo incremento giornaliero crescerà progressivamente fino a fine marzo, quando raggiungerà il suo apice. La variazione avviene sia al mattino che alla sera, ma con una piccola curiosità: inizialmente è più evidente al tramonto.

Per esempio, in molte città italiane, il 19 gennaio il sole tramonta circa 30 minuti più tardi rispetto al 21 dicembre, mentre l’alba si è spostata solo di circa 10 minuti più tardi. Questo squilibrio si bilancia con il passare dei giorni, e presto anche l’alba inizierà a mostrare incrementi più consistenti.

Verso il cambio dell’ora legale

L’incremento della luce naturale non è solo una curiosità astronomica, ma ha un impatto tangibile sul nostro umore e sulla percezione del tempo. Tuttavia, il vero salto avverrà con il cambio dell’orario. Quest’anno, l’ora legale entrerà in vigore nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo. In quell’occasione, sposteremo le lancette un’ora avanti, guadagnando ulteriormente luce serale e accorciando di colpo la durata della notte.

Con il passaggio all’ora legale, le giornate appariranno più lunghe, ma il fenomeno naturale sarà comunque in corso. Alla fine di marzo, infatti, guadagneremo circa 3-4 minuti di luce al giorno, un ritmo che ci accompagnerà fino al solstizio d’estate di giugno, il momento dell’anno con il maggior numero di ore di luce.

Un piccolo sguardo astronomico

Il prolungamento delle giornate è dovuto all’inclinazione dell’asse terrestre. Durante l’inverno, l’emisfero settentrionale è inclinato lontano dal sole, riducendo il tempo di esposizione. A partire dal solstizio d’inverno, però, la Terra inizia a ricevere progressivamente più luce solare, un processo che culmina con il solstizio d’estate il 21 giugno.

Luce e benessere

Il ritorno della luce ha effetti positivi anche sul nostro organismo. I minuti extra di luce quotidiana stimolano la produzione di serotonina, l’ormone del buon umore, e aiutano a regolare il ritmo circadiano. Per molti, è anche un momento simbolico, che segna il superamento della fase più buia dell’anno e l’inizio di un percorso verso la primavera e il risveglio della natura.

In conclusione, mentre aspettiamo l’arrivo della primavera e il cambio dell’ora, possiamo già apprezzare questo piccolo ma costante dono della natura. Ogni giorno che passa ci avvicina a giornate più luminose e, per molti, a una rinnovata energia per affrontare l’anno.