Cristina Bonan: alla scoperta del mondo con il cuore di una bambina

Cristina Bonan torna sulla scena musicale con un nuovo singolo che promette di emozionare e ispirare. L’artista, già conosciuta per la sua sensibilità e il talento nel raccontare storie profonde attraverso la musica, ci apre il suo mondo interiore con “Come vedi tu”, un brano che sembra parlare direttamente all’anima.

In questa intervista, la cantautrice ci racconta la genesi del suo ultimo lavoro, un progetto che mescola introspezione, ricerca personale e sonorità nuove. La canzone rappresenta anche un passo avanti nella sua evoluzione artistica: un mix di sonorità pop e una produzione più raffinata che si allinea con la sua visione musicale. Cristina non si ferma qui. Oltre a lavorare a nuovi brani, è già proiettata verso un’estate piena di musica con la Smile Music Band, il gruppo formato con i suoi fratelli e sorelle.

Il tuo nuovo singolo è appena uscito! Qual è la storia dietro questa canzone e cosa rappresenta per te?

Sicuramente con questa canzone sento di aver scavato molto dentro di me, di aver trovato delle parti di Cristina che nemmeno conoscevo. Sono veramente molto soddisfatta di come è uscito il pezzo, sento di essermi espressa al meglio e spero che questo sia arrivato anche alle orecchie degli ascoltatori. Nella canzone voglio parlare alla piccola Cristina rimasta dentro di me: le chiedo di tornare ad aiutarmi a guardare il mondo in modo più sereno, più semplice, proprio come lo guarderebbe un bambino.

Il testo sembra molto profondo e ricco di emozioni. È nato da un’esperienza personale? Qual è il messaggio che vuoi trasmettere?

Ho iniziato a scrivere il pezzo quasi per caso, rendendomi conto che stavo cercando aiuto. Con questo brano, spero di riuscire a trasmettere tutto ciò che ho vissuto scrivendolo, tutte le emozioni, raccontando un po’ di me e di quello che sono stata.

Hai sperimentato con nuovi suoni o approcci nella produzione di questa canzone? Com’è stato il lavoro in studio?

Sicuramente, rispetto al primo pezzo “Tra vent’anni”, in questo abbiamo adottato un approccio leggermente diverso, soprattutto dal punto di vista dei suoni, realizzando una produzione più radiofonica. In ogni caso l’impronta che voglio seguire è sicuramente indirizzata verso il pop, e, in ogni pezzo, cerco di stare il più vicino possibile all’idea musicale che voglio seguire nel mio progetto.

Quali emozioni speri che il pubblico provi ascoltando questa canzone?

Spero che il pubblico riesca a immedesimarsi al meglio, che tutti gli ascoltatori riescano a fermarsi e ad ascoltarsi, anche solo per un istante, a cercare il bambino rimasto dentro di loro e “tirarlo fuori” per guardare il mondo con occhi diversi, più sereni e colorati.

Questo singolo è il primo passo verso un progetto più ampio? Cosa ci possiamo aspettare da te nei prossimi mesi?

Sto già lavorando ai prossimi pezzi che non vedo l’ora di far uscire! Inoltre, con la Smile Music Band, gruppo formato da me e dai miei quattro fratelli e sorelle stiamo già lavorando per il prossimo tour estivo.