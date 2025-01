MaMo’s Gang: dal 17 gennaio arriva “Yassa”, il nuovo singolo che unisce jazz e hip hop

Dal 17 gennaio 2025 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “YASSA”, il nuovo singolo di MaMo’s Gang, la band composta da Gabbo, Squarta e Massimo Moriconi. Il trio, noto per la sua capacità di fondere jazz e hip hop, presenta un brano che si distingue per la sua innovazione musicale e sperimentazione.

“Yassa” è il frutto di un lavoro in studio che ha visto l’incontro di diverse culture musicali, dando vita a un sound unico. La composizione del brano si caratterizza per una fusione di tradizione e innovazione, un equilibrio tra la precisione del rap, la profondità armonica del jazz e il groove del funk.

Gli artisti descrivono il processo creativo come un viaggio: “Ogni sessione in studio è stata un’esperienza senza spartiti fissi. Massimo improvvisava, Gabbo rispondeva, e Squarta creava loop e layer in tempo reale. Le personalità diverse dei membri del gruppo hanno portato a soluzioni uniche, con momenti in cui il beat cede spazio a un assolo o armonie che esplorano nuovi territori sonori.”

MaMo’s Gang nasce dalla fusione tra jazz e rap, con Gabbo, esperto di rap e jazz, che ha unito le forze con Squarta, storico membro dei Cor Veleno, e Massimo Moriconi, leggenda vivente del jazz. Insieme, i tre artisti hanno creato un sound distintivo, che unisce l’esperienza delle due tradizioni musicali e le proietta verso un futuro innovativo.

“Yassa” è disponibile in streaming su tutte le principali piattaforme digitali e in rotazione radiofonica dal 17 gennaio 2025.