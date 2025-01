Grime Spitterz, “Perso nei tuoi occhi”: ascolta ora il nuovo singolo

A partire dal 17 gennaio 2025, sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutti i principali digital store “PERSO NEI TUOI OCCHI”, il nuovo singolo dei Grime Spitterz, in collaborazione con OXN e prodotto da Ric de Large.

Il brano segna l’ingresso del duo Grime Spitterz nel panorama della Liquid Drum ‘n’ Bass italiana, con la partecipazione della voce melodica di OXN. La canzone, dal carattere intimo e universale, racconta una storia di introspezione, esprimendo il desiderio di trovare una direzione in un viaggio emotivo. “Perso nei tuoi occhi” invita a superare il senso di smarrimento, incoraggiando a trovare forza e risposte dentro se stessi. La combinazione di testi evocativi e una produzione musicale sofisticata rende il brano un’esplorazione profonda, capace di toccare il cuore e l’anima.

Il duo commenta così il nuovo progetto: “Il singolo ‘Perso nei tuoi occhi’ rappresenta una fase di crescita, ma anche un allontanamento dalle zone di comfort musicali. Abbiamo deciso di dare vita a questo progetto con l’intento di uscire dagli schemi imposti dal trend, portando suoni più ricercati e atmosfere diverse. Con il contributo di Ric de Large e la collaborazione con OXN, l’ispirazione è stata reciproca e in poco tempo abbiamo completato il brano. L’energia che si è creata è straordinaria, e questo primo singolo vuole celebrare proprio questo: anche quando ci sentiamo persi, tutto diventa naturale quando c’è affinità artistica e una direzione comune. Sperimentazione e creatività sono al centro di questo lavoro.”

Il video di “Perso nei tuoi occhi” offre un’esperienza visiva coinvolgente, che immerge lo spettatore nelle atmosfere evocative degli anni 2000, rispecchiando perfettamente il messaggio emotivo del brano. Attraverso scene mutevoli, colori vibranti e texture ricercate, il video amplifica il senso di smarrimento interiore descritto nella canzone, portando lo spettatore in un viaggio tra introspezione e ricerca di significato.

Guarda il video su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=PeFNN2P5BFc

Biografia

Fondato nel 2019 tra Londra e Bologna, il progetto Grime Spitterz rappresenta un incontro tra lirismo e attitudine UK, un mix di barre incisive e provocatorie che si accompagnano alle linee di basso distintive di Ric de Large, producer principale del gruppo.

Il duo, attivo nella scena da anni, ha partecipato a numerosi tour con il collettivo Dead Poets, per poi evolvere autonomamente nel panorama elettronico e bass music. Nel 2024, i Grime Spitterz hanno dato vita al collettivo e all’etichetta indipendente “Much Much Bass”, focalizzandosi su sonorità Drum and Bass, Dubstep, UK Garage e affini. Il progetto si distingue per la sua originalità e la capacità di intrattenere il pubblico con performance live versatili e nel ruolo di hosting per DJ del collettivo e altri artisti.

“Perso nei tuoi occhi” è ora disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica.