Rende. Addio a Don Franco, guida e paterna presenza della Parrocchia Beatissima Vergine di Lourdes

La comunità della Parrocchia Beatissima Vergine di Lourdes di Roges di Rende, oggi più che mai, ricorda con affetto e gratitudine Don Franco, che ha illuminato la vita parrocchiale con la sua guida amorevole e sapiente. La sua figura è stata una costante presenza di conforto e sostegno per tutti coloro che si sono rivolti alla chiesa, non solo per la preghiera, ma anche per momenti di incontro e solidarietà.

“Sempre sorridente e sereno, in uno dei tanti momenti di gioia”, così i fedeli lo ricordano. Sotto la sua direzione, la parrocchia ha vissuto esperienze indimenticabili, diventando una vera e propria seconda famiglia per tanti. La sua attenzione e dedizione hanno contribuito a far germogliare le radici di una comunità unita, che ha saputo raccogliere i frutti del suo insegnamento e della sua fede.

“Ciò che hai seminato è germogliato e ha portato i suoi frutti”, hanno scritto i parrocchiani, esprimendo gratitudine per una vita che, con discrezione ma con una forza evidente, ha arricchito il cammino spirituale di tutti.

La parrocchia si è sempre fatta rifugio per i suoi membri, un luogo dove poter condividere gioie e dolori. La presenza di Don Franco, sempre disponibile, è stata un faro che ha guidato molti nella fede e nella vita quotidiana.

“Oggi, mentre ci manchi, ti ringraziamo per tutto ciò che hai dato e ci auguriamo che tu vegli su di noi da Lassù”.