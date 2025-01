Perugia: a casa di Pietro Vannucci detto il Perugino

A lui è intitolato il corso principale di Perugia: corso Pietro Vannucci. Perugia è la casa del Perugino. Una lapide indica che la casa al n. 17 fu abitata, secondo la tradizione, da Pietro Vannucci detto il Perugino. Il pittore (1450 circa-1523), originario di Città della Pieve, formatosi a Firenze presso il Verrocchio, aprì una bottega prima a Firenze, poi a Perugia.

L’erudito Lancellotti ipotizzò – secondo quanto riporta il FAI – che questa casa fosse stata sede della scuola del “divin pittore”. Ancora a metà del Seicento si conservavano all’interno dello studio una cassa di disegni del pittore, poi comperati dal capitano Scipione della Staffa. In merito alla situazione economica di Pietro è interessante un’annotazione di Giorgio Vasari: “Guadagnò infinite ricchezze, et in Fiorenza murò e comprò case, et in Perugia et a Castello della Pieve similmente acquistò molti beni stabili”.