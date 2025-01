La Regione Umbria sostiene le edicole: nuovi progetti per preservare cultura e informazione

Il Vice Governatore dell’Umbria, Tommaso Bori, ha ribadito oggi l’impegno della Regione nel sostenere e valorizzare le edicole, considerate fondamentali presidi territoriali e custodi di cultura e informazione. Tra le proposte sul tavolo, il progetto dell’edicola dei servizi, che punta a integrare le funzioni tradizionali con quelle digitali e innovative.

“Le edicole, storicamente al centro della distribuzione di giornali e riviste – ha dichiarato Bori – stanno affrontando sfide significative a causa della digitalizzazione e dei cambiamenti nelle abitudini di consumo. Per questo, la Regione Umbria intende intervenire con misure concrete per supportare questa rete di distribuzione, garantendo anche un adeguamento ai nuovi contesti digitali”.

Bori ha inoltre ricordato il suo precedente impegno in Consiglio Regionale, quando aveva proposto una legge per introdurre strumenti di sostegno alle edicole. “Non si tratta di semplici negozi, ma di veri e propri presidi territoriali, indispensabili per il mantenimento di una comunità informata e coesa”.

La Regione, ha sottolineato il Vicepresidente, è determinata a preservare questi punti vendita, favorendo non solo la loro sostenibilità economica, ma anche il loro sviluppo come hub di servizi per i cittadini. “Vogliamo proteggere queste attività e garantire che possano continuare a rappresentare un punto di riferimento essenziale per la nostra società”.