Breuil-Cervinia: torna il nome storico della famosa località sciistica

Cervinia, celebre località sciistica del Comune di Valtournenche, potrebbe presto tornare a chiamarsi Breuil-Cervinia. La giunta regionale della Valle d’Aosta ha approvato favorevolmente il ritorno alla denominazione, proposto dal Consiglio comunale di Valtournenche. La decisione arriva dopo il cambio di nome a “Le Breuil” avvenuto nel dicembre 2023, una scelta che aveva sollevato un acceso dibattito a livello nazionale.

Secondo quanto dichiarato dal Comune, il toponimo Breuil-Cervinia è utilizzato da oltre 50 anni per promuovere la località ed è presente in tutte le pubblicità e informazioni turistiche. È inoltre un nome conosciuto a livello mondiale, rappresentando un richiamo non solo per il Comune di Valtournenche, ma per tutta la Valle d’Aosta. “Nella deliberazione approvata nel 2023 questi aspetti non erano stati adeguatamente considerati”, spiega il Consiglio, che ha deciso di rivedere la scelta a seguito della notevole risonanza mediatica.

Il processo di modifica del nome ha subito ritardi nel 2024, quando la Regione ha giudicato incompleta una prima delibera approvata il 28 aprile dal Consiglio comunale. Il Comune ha quindi dovuto riesprimersi e completare l’iter.

A complicare la vicenda, si è aggiunta una controversia legale. Due residenti di La Thuile, un commerciante e una guida alpina, avevano registrato i marchi “Breuil-Cervinia” e “Cervinia” presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, diffidando il Comune dall’utilizzarli.

Il ritorno al nome Breuil-Cervinia sarà ufficializzato tramite un decreto del presidente della Regione, Renzo Testolin, che ha commentato. “Il toponimo ‘Breuil-Cervinia’ concilia l’identità originaria del luogo con l’evoluzione economica e turistica. La denominazione ‘Cervinia’, sebbene recente, è ormai nota a livello mondiale e largamente utilizzata, rendendo questa scelta coerente e rappresentativa”.