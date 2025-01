Maxi incendi a Los Angeles: serviranno decine di miliardi per la ricostruzione

Uno degli incendi che stanno devastando Los Angeles, il rogo di Hurst, potrebbe essere stato scatenato da un guasto elettrico. Secondo Edison International, una linea elettrica abbattuta e un malfunzionamento in una torre sono stati rilevati poco prima dell’inizio dell’incendio. Un’altra ipotesi è la “reignizione” di un rogo provocato dai fuochi d’artificio esplosi la notte di Capodanno, che sarebbe stato ravvivato da siccità e venti caldi. Le immagini satellitari sembrano confermare questa teoria. Polizia, vigili del fuoco e FBI stanno proseguendo le indagini per accertare le cause degli altri incendi che stanno devastando Los Angeles.

Il bilancio delle vittime e dei danni

Il bilancio è tragico e provvisorio: 24 morti accertati e 26 persone ancora disperse. Più di 12.000 edifici sono stati distrutti, con migliaia di sfollati. L’area bruciata è vasta quanto San Francisco, rendendo questi incendi tra i più devastanti e costosi della storia statunitense. Secondo le stime, saranno necessari “decine di miliardi di dollari” per ricostruire la città, come dichiarato dal presidente Joe Biden.

Interventi e misure di emergenza

Le autorità hanno contenuto le fiamme per il 90% della loro estensione, ma gli ordini di evacuazione rimangono in vigore a causa di venti forti previsti nei prossimi giorni. Intanto, il Texas ha inviato squadre di vigili del fuoco e attrezzature per supportare gli sforzi della California. Nonostante la rivalità politica tra gli Stati, il gesto di solidarietà è stato apprezzato dal governatore Gavin Newsom.

Sicurezza e prevenzione saccheggi

La paura dei saccheggi ha portato all’istituzione di pattuglie sotto copertura nelle zone evacuate. Agenti federali e locali monitorano anche il cielo per individuare droni che violano le restrizioni di volo.

Scuole e comunità

Le scuole di Los Angeles stanno riaprendo, tranne quelle nelle aree evacuate. Durante i giorni di chiusura, il distretto scolastico ha fornito pasti gratuiti alle famiglie in difficoltà, dimostrando il forte spirito di comunità della città. Gli incendi, visibili persino dallo spazio, rimarranno nella memoria della California come una delle più grandi tragedie naturali degli ultimi anni.