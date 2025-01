Vigili del Fuoco di Gubbio salvano cane incastrato in un cunicolo a Montanaldo

Domenica mattina, alle ore 8:37, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Gubbio sono intervenuti in località Montanaldo per soccorrere un cane da caccia rimasto bloccato in un cunicolo nel bosco.

Per affrontare la situazione, è stata richiesta l’assistenza di una squadra dalla sede centrale di Perugia, dotata di attrezzature specifiche USAR (Urban Search And Rescue), tra cui geofono ed endoscopio.

L’intervento si è concluso con successo: il cane, visibilmente spaventato ma in buone condizioni di salute, è stato liberato e tratto in salvo.