Lutto per la morte di Mimmo Pugliese. Sarlo: ci lascia un amato guerriero della Vibo di ieri

Sulla sua pagina facebook, Giuseppe Sarlo, decano dei giornalisti di Vibo Valentia, ricorda Mimmo Pugliese. I funerali di Mimmo Pugliese si svolgeranno domani, lunedì, alle ore 15,30 nella Chiesa dell’Oratorio Don Bosco di Vibo Valentia.

“Ciao Mimmo,

E’ giusto che tu abbia preferito correre tra le braccia della Cara Titina, alla Casa del Padre, per starle a fianco dopo aver atteso con animo e passione, per lunghi anni, alle necessità di formazione e crescita di tutti i tuoi cari, provati e mai rassegnati di fronte alla improvvisa scomparsa di chi era stata adorabile moglie, mamma, sorella e Nonna ma anche splendida amica e donna portatrice di straordinario conforto morale e vicinanza ai tantissimi cittadini che appartengono al mondo dei poveri nel silenzio.

Si, perché il pensiero di saperti in viaggio verso la Casa Celeste per raggiungere la tua Cara Titina non ha liberato soltanto te ma anche, e in tantissimi sapevamo quanto fosse forte il tuo desiderio di raggiungerla per poter finalmente vivere quel mondo della gioia che Mamma Natuzza ricordava a Titina nelle sue confidenze nelle silenziose mura della sua dimora, a Paravati.

Mimmo, adesso che hai ritrovato la tua amata Titina, sii tranquillo e sereno. Concediti il meritato riposo che tu e Titina vi siete conquistati meravigliosamente da quando avete messo in piedi una delle più belle famiglie della Vibo Valentia di ieri. Avete consegnato a Gianni e Anna, Teresa e Nando, Rossella e Lorenzo, Giuliana e Pippo, Damiana e congiunti tutti una invidiabile eredità di affetti. La tua dipartita ha lasciato il profumo della tua signorilità, intelligenza, umanità e generosità. Per la città sei stato un amato “guerriero” per il tuo forte carattere amicale, sincero e disponibile.

Oggi lasci la città e con essa gli amici, i conoscenti e quanti hanno avuto la possibilità di apprezzarti ed esprimerti la propria stima e tutto il bene che ti è stato sempre riconosciuto. Tra questi certamente quanto hanno concorso, tra medici e personale dell’Ospedale “G. Jazzolino” e della Clinica Villa dei Gerani. Tutti vicini a te e ai tutti i tuoi cari nella consapevolezza di aver perso un Amico che ha concorso con il suo modo di essere ed operare a rendere più prestigiosa l’immagine e la vita di una città che viene privata dalla scomparsa di uno dei suoi più valorosi imprenditori”.