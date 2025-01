Il Governo Meloni impone la sua linea: scarcerato Abedini per difendere gli interessi nazionali e salvaguardare l’Italia

Il Governo guidato da Giorgia Meloni ha dimostrato una ferma capacità decisionale, anteponendo gli interessi nazionali e la sicurezza dei cittadini italiani alle pressioni internazionali, inclusa quella degli Stati Uniti. In una mossa di grande determinazione, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha disposto la scarcerazione immediata di Mohammad Najafabadi Abedini, cittadino iraniano detenuto nel carcere di Opera su richiesta americana.

La decisione, maturata in seguito ad un’attenta valutazione politica e diplomatica, è stata presa per rispettare gli accordi che avevano permesso la liberazione della giornalista italiana Cecilia Sala, fermata a Teheran il 19 dicembre e rilasciata l’8 gennaio. L’Iran, attraverso una nota ufficiale, ha confermato che Abedini farà ritorno nel suo Paese nelle prossime ore. “Grazie al monitoraggio e ai negoziati tra i servizi di intelligence della Repubblica Islamica dell’Iran e quelli italiani, il problema è stato risolto”, ha annunciato Mizan Online, organo della magistratura iraniana.

La premier Meloni ha preso personalmente in mano il fascicolo, avviando contatti diretti con i presidenti statunitensi Joe Biden e Donald Trump per spiegare la necessità della scarcerazione. La scelta, pur rischiosa sul piano diplomatico, è stata giustificata dalla mancanza di corrispondenza tra le accuse mosse dagli Stati Uniti e l’ordinamento giuridico italiano. Infatti, il ministero della Giustizia ha precisato che i reati contestati ad Abedini non risultano perseguibili in Italia, né supportati da elementi concreti.

“Il ministro Nordio ha presentato alla Corte d’Appello di Milano la richiesta di revoca degli arresti per il cittadino iraniano Abedini Najafabadi Mohammad,” si legge nella nota ufficiale. Abedini era stato arrestato a Malpensa il 16 dicembre su richiesta americana, accusato di esportazione di materiali tecnologici in Iran e di presunti legami con le Guardie rivoluzionarie, considerate dagli Usa un’organizzazione terroristica. Tuttavia, le accuse non hanno trovato fondamento solido nei documenti presentati.

Con questa mossa, il Governo italiano ha riaffermato la sua autonomia decisionale, dimostrando che gli interessi nazionali e il rispetto delle leggi italiane prevalgono su pressioni esterne, senza compromettere il dialogo internazionale. Un segnale forte di leadership e sovranità nella tutela della sicurezza e degli equilibri geopolitici.