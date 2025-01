Tragedia sul crinale di Punta Valgrande: tre scialpinisti perdono la vita sotto una valanga

Una valanga si è staccata intorno alle 12:45 sul crinale est di Punta Valgrande, nel territorio comunale di Trasquera, Verbano-Cusio-Ossola, causando la morte di tre scialpinisti. Il tragico evento si è verificato in un’area al confine con la Svizzera, a quota 2.850 metri, dove il bollettino dell’Arpa indicava un rischio valanghe di livello 3 (“marcato”) sopra i 2.100 metri.

A lanciare l’allarme sono stati due scialpinisti, sfiorati dal distacco della neve. Non è ancora chiaro se i due facessero parte dello stesso gruppo delle vittime o se si trovassero casualmente nella stessa zona, ma sono stati loro a estrarre i corpi dalla massa nevosa. Purtroppo, nonostante i prolungati tentativi di rianimazione da parte dei tecnici del soccorso alpino, non è stato possibile salvare i tre scialpinisti, deceduti probabilmente a causa dei gravi traumi riportati durante il trascinamento per centinaia di metri verso valle.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti il soccorso alpino, il soccorso alpino della Guardia di Finanza, squadre cinofile e un elicottero. I due sopravvissuti, illesi ma sotto choc, sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.

Secondo le prime informazioni, le vittime sarebbero residenti nella zona del Verbano. Le ricerche sono state condotte utilizzando l’Artva, l’apparecchio di ricerca in valanga, mentre le operazioni di recupero e messa in sicurezza dell’area sono ancora in corso.

Questa tragedia evidenzia i pericoli della montagna, soprattutto in condizioni di neve instabile, e invita alla massima prudenza per chi pratica attività in alta quota durante la stagione invernale.