Serie C NOW girone C 22esima giornata il Crotone si conferma squadra leader in trasferta anche contro il Trapani

Trapani 0

Crotone 3

Marcatori: 25° Giron, 31° Tumminello, 38° Gomez

Trapani (3-4-3): Ujkaj, Celiento, Malomo (Sabatino), Silvestri, Ciotti, Toscano, Carriero (Zuppel), Benedetti (Carraro), Piovanello (Crimi), Lescano, Hraiech (Spini). All. Capuano

Crotone (4-2-3-1): D’Alterio, Guerini, Cargnelutti (Armini), Di Pasquale, Giron (Groppelli), Gallo (Cantisani), Barberis, Silva, Tumminello, Vitale (Stronati), Gomez (Schiro’). All. Longo

Arbitro: Andrea Ancora di Roma1

Assist. Andrea Zezza di Ostia Lido – Glauco Zanellati di Seregno

Quarto giudice a bordo campo: Enrico Gemelli di Messina

Ammoniti: Carriero, Hraiech, Giron, Cargnelutti

Angoli: 5 a 4 per il Trapani

Recupero: 1 e 4 minuti

Note: Un minuto di raccoglimento per Fabio Cudicini. Crotone con il lutto al braccio per ricordare la prematura scomparsa del dottore Gaspare Muraca dello staff medico della società.

Mister Longo: “Non era facile entrare in campo in maniera spensierata, è stata una settimana difficile perché a Crotone ho trovato una vera famiglia ed è venuto a mancare qualcuno che ne faceva parte a tutti gli effetti. La nostra è una squadra fatta innanzitutto da uomini con valori importanti, e ognuno reagisce leggittimamente in modo del tutto personale a situazioni come questa, ma questi uomini sono anche dei grandi professionisti e li ringrazio per avere comunque lavorato al meglio delle loro possibilità. Ci tenevamo particolarmente a dedicare la vittoria, ancora più perché arrivata attraverso una grande prestazione, al nostro Dottore, non solo eccellente professionista ma una persona stimata da tutti come abbiamo avuto modo di vedere dalle testimonianze di questi giorni, e a maggiore ragione dal nostro gruppo: mi piace pensare che la nostra filosofia, nei momenti belli e in quelli brutti come questo, rimanga sempre “tutti insieme”.

Un Crotone con il migliore attacco del girone ed in gol in tutti gli incontri esterni già disputati, non ha cambiato cliché sul terreno “Giacomo Bresciano” contro l’ostico Trapani facendo proprio l’intero bottino. Partite esterne che parlano a favore dei pitagorici nelle ultime nove con cinque vittorie e quattro pareggi.

Risultati che stanno compensando alcuni out interni e una migliore posizione di classifica. Ed è questo il “dilemma” che mister Longo dovrà risolvere nel prosieguo del campionato: rendere omogeneo il rendimento della squadra sia in trasferta, sia tra le mura amiche, ed il calciomercato potrebbe contribuire alla giusta risposta. Intanto è stata evasa e bene la prima della doppia trasferta del nuovo anno. Impegno non facile che il tecnico degli squali ha preferito affrontare con una diversa formazione rispetto alla precedente. Schierati inizialmente Cargnelutti, Barberis, Gomez al posto rispettivamente di Armini, Schiro’, Oviszach, quest’ultimo fuori per motivi fisici. Di fronte un avversario, ancora senza successo casalingo sotto l’egida di mister Capuano, con dieci/undicesimi dello schieramento precedente, unica sostituzione Hraiech per Fall. Centrocampo locale a quattro che, considerando il risultato finale, non ha procurato nessun danno agli ospiti. La coppia Gallo, Barberis sulla linea mediana, Silva e Vitale esterni con Tumminello alle spalle di Gomez hanno reso il Crotone più offensivo e sempre pronto ad inserirsi negli spazi giusti per aggredire. Bene la linea difensiva con Guerini, il rientrante Cargnelutti, Di Pasquale, Giron. E nota positiva a favore del portiere D’Alterio. Difesa insuperabile anche per suo merito

Calcio d’avvio da parte dei locali con il vento che soffia alle spalle del Crotone che non trascura tale possibilità per tenere alto il baricentro delle giocate. Barberis e Gallo a centro campo ottimo filtro per bloccare qualche timida offensiva dei locali. Ottimi cursori lungo le fasce Guerini a destra, Giron a sinistra. Ed è proprio il difensore sinistro a portare in vantaggio il Crotone al minuto venticinque con un perfetto tiro da fuori area dopo l’assist di Vitale. Raddoppio degli squali al minuto trentuno con il bomber Tumminello (dodicesimo gol stagionale) che concretizza al meglio la ripartenza. Crotone padrone del campo ed al minuto trentotto, ancora in seguito ad una ripartenza, Gomez torna a mettere dentro il pallone (ottavo stagionale) dopo un digiuno di sei giornate. Ripresa quasi segnata come finale per il Trapani. Crotone che non molla in fase offensiva e cerca ancora il gol.

Con il passare dei minuti non si disunisce la squadra ospite. Anzi cambia modulo, per meglio gestire l’incontro, con l’ingresso di Stronati al posto di Vitale e il centrocampista Schiro’ che prende il posto dell’attaccante Gomez. Niente da fare per il Trapani che si deve accontentare di vedere vincere il Crotone ben messo in ogni reparto.