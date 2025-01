“From Ground Zero”: il film palestinese nella short list degli Oscar 2025

Il film palestinese From Ground Zero ha conquistato un posto nella prestigiosa short list per gli Oscar 2025. Distribuito in Italia da Revolver, la pellicola è stata inclusa tra le quindici selezioni annunciate dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

Con un punteggio del 96% su Rotten Tomatoes, il film si posiziona tra i favoriti per le nomination ufficiali, che saranno annunciate il 19 gennaio 2025. La cerimonia degli Oscar si terrà il 2 marzo 2025 al Dolby® Theatre di Hollywood.

Il distributore italiano Paolo Maria Spina commenta: “Essere nella short list è un grande riconoscimento. Il distributore nordamericano, WaterMelon Pictures, ha svolto un lavoro eccellente, portando il film a una calorosa accoglienza, come al festival di Palm Springs.”

From Ground Zero è un’antologia di 22 cortometraggi che alternano documentario e finzione poetica. Racconta la vita nella tendopoli di Gaza, dove oltre un milione di persone vivono tra le macerie. Diretto da giovani registi palestinesi, il progetto nasce dalla scuola di cinema della Fondazione Masharawi. La durata complessiva del film è di 1h 55′, con Rashid Masharawi e Laura Nikolov alla produzione.

Il regista Michael Moore, produttore esecutivo del film, ha dichiarato: “Questi registi hanno creato un miracolo cinematografico nel mezzo di un genocidio, come denunciato da Amnesty International e Human Rights Watch. Le loro uniche armi sono le telecamere e la creatività.”

La pellicola è stata presentata in festival di rilievo come Toronto, Torino, MedFilmFest, e Sarajevo, con prossime tappe internazionali a Buenos Aires, Oslo, e Malmoe. Revolver distribuisce il film in Italia per cinema, TV e VoD, e sta già lavorando al sequel, From Ground Zero +, previsto per l’autunno 2025.

Nel frattempo, From Ground Zero continua a guadagnare consensi, con trattative in corso per piattaforme americane e broadcaster internazionali. Il film è un’importante testimonianza artistica e sociale, capace di illuminare una delle realtà più complesse del nostro tempo.