Trump punta al Canada come 51esimo stato degli USA e posta la mappa!

Non poteva essere diversamente. Il Donald Trump bis sarà all’insegna delle provocazioni e delle mosse “estreme”. Il presidente eletto degli Stati Uniti torna a far parlare di sé con dichiarazioni provocatorie. Nella notte il tycoon ha condiviso su Truth Social una mappa degli Stati Uniti che include il Canada come territorio annesso, accompagnata dalla frase. “Oh Canada!”. In un altro post ha pubblicato un’immagine dei due Paesi ricoperti dalla bandiera americana, alimentando speculazioni su un progetto di annessione.

Martedì Trump aveva già minacciato di usare la “forza economica” per annettere il Canada, generando reazioni contrastanti. Durante una conferenza stampa, il nuovo inquilino della Casa Bianca ha anche ipotizzato l’annessione di territori strategici come lo Stretto di Panama e la Groenlandia, ventilando l’uso della forza per raggiungere questi obiettivi. Tuttavia, Parigi ha subito reagito, con il ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot che ha escluso ogni possibilità di violazione dei confini sovrani dell’Unione europea.

Le ambizioni di Trump non si fermano qui: il presidente eletto ha dichiarato di voler rinominare il Golfo del Messico come “Golfo d’America”, sostenendo che il nuovo nome sarebbe più appropriato. Secondo Usa Today, un consiglio federale potrebbe effettivamente approvare la modifica, mentre la deputata repubblicana Marjorie Taylor Greene si è già dichiarata pronta a presentare una proposta di legge in merito. Tuttavia, eventuali cambiamenti non sarebbero vincolanti per gli altri Stati confinanti con il Golfo.