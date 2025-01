Il futuro di Cristiano Ronaldo: rinnovo con l’Al Nassr o un nuovo capitolo in MLS?

Il futuro di Cristiano Ronaldo è ancora incerto. Il fuoriclasse portoghese, attualmente in scadenza di contratto con l’Al Nassr, dovrà prendere una decisione cruciale entro il prossimo giugno. Sebbene i sauditi siano pronti a rinnovare il maxi contratto da 70 milioni di euro annui, con i negoziati già in corso, Ronaldo sembra essere più interessato alla dimensione sportiva che a quella economica.

L’Al Nassr, infatti, è attualmente al quarto posto in classifica, con un distacco di 11 punti dalla capolista Al Ittihad, un risultato che non soddisfa le ambizioni di un campione come CR7, abituato a lottare per il titolo. Il portoghese ha richiesto alla dirigenza investimenti mirati sul mercato per colmare il divario con le prime in classifica, tra cui l’Al Ittihad, con cui gioca l’ex compagno Benzema, e l’Al Hilal, distante solo due punti.

Secondo voci che arrivano dalla Spagna, Ronaldo avrebbe individuato un obiettivo: Casemiro. Il centrocampista brasiliano, ex compagno di squadra al Real Madrid, è in rotta con il Manchester United e potrebbe essere pronto ad accettare un’offerta dall’Al Nassr per riunirsi con Ronaldo. A 32 anni, Casemiro potrebbe essere tentato dalla corte saudita.

Nonostante i negoziati per il rinnovo con l’Al Nassr, Ronaldo è anche al centro dell’attenzione di diverse squadre internazionali. In particolare, negli Stati Uniti, numerosi club della MLS stanno cercando di portarlo in America, dove potrebbe ritrovare il suo eterno rivale Lionel Messi, attualmente all’Inter Miami. Il futuro di CR7 sembra più aperto che mai, con più possibilità sul tavolo.