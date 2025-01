Supercoppa Italiana 2025. Incredibile rimonta sull’Inter, il Milan si aggiudica il trofeo!

Il Milan ha conquistato l’ottava Supercoppa Italiana della sua storia battendo l’Inter 3-2 in una spettacolare finale disputata a Riad. La partita, equilibrata nel primo tempo, ha visto l’Inter passare in vantaggio nel recupero grazie a un gol di Lautaro Martinez, abile a sfruttare un errore difensivo del Milan su una rimessa laterale. In avvio di ripresa, Taremi ha firmato il raddoppio per i nerazzurri, mettendo la squadra di Simone Inzaghi in una posizione di controllo.

Tuttavia, i rossoneri guidati da Sergio Conceiçao non si sono arresi. Theo Hernandez ha riacceso le speranze al 52’ con una magistrale punizione, seguito dal pareggio firmato da Christian Pulisic con un sinistro chirurgico all’80’. In pieno recupero, Tammy Abraham ha completato la rimonta con il gol vittoria, regalando al Milan il trofeo. Un successo che consacra il carattere e la determinazione della squadra rossonera, capace di ribaltare il risultato in una delle sfide più emozionanti degli ultimi anni.