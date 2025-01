In un incidente morto Filippo Cristian Colacicco, agente della Polizia Locale di Fiumicino, la moglie incinta partorisce d’urgenza

Tragedia familiare nel Lazio. Un grave incidente stradale avvenuto lunedì pomeriggio sulla Flacca, all’altezza di Fondi, ha causato la morte di Filippo Cristian Colacicco, 45 anni agente della Polizia Locale di Fiumicino. La moglie, incinta, è stata sottoposta a un parto cesareo d’urgenza all’ospedale Dono Svizzero di Formia.

La bambina, nata prematura ma in buone condizioni, pesa 2 chili e 600 grammi ed è stata trasferita all’ospedale Goretti di Latina per monitoraggi. La donna, 42 anni, versa in coma farmacologico.

Nell’auto, una Range Rover coinvolta nell’incidente autonomo, si trovavano anche gli altri due figli della coppia, di 8 e 2 anni, che fortunatamente sono rimasti illesi. L’incidente ha avuto esiti drammatici, con la morte sul colpo di Filippo Cristian Colacicco a seguito della carambola del veicolo. Un episodio che ha scosso profondamente la comunità, lasciando una famiglia spezzata e un doloroso vuoto.