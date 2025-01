Lotteria Italia 2025. A Somaglia venduto il tagliando T 173756 che si aggiudica 5 milioni

È stato venduto a Somaglia (Lodi) il biglietto vincitore del primo premio della Lotteria Italia di quest’anno, il tagliando T 173756, che si aggiudica 5 milioni di euro. Gli altri premi di prima categoria sono andati a:

Pesaro , con il biglietto T 378442 vincitore di 2,5 milioni di euro;

, con il biglietto vincitore di 2,5 milioni di euro; Palermo , dove il tagliando G 330068 ha portato a casa 2 milioni di euro;

, dove il tagliando ha portato a casa 2 milioni di euro; Torino , con il biglietto G 173817 , premiato con 1,5 milioni di euro;

, con il biglietto , premiato con 1,5 milioni di euro; Dolo (Venezia), grazie al tagliando S 185025, vincitore di 1 milione di euro.

Lombardia sempre più fortunata

Con la vittoria a Somaglia, la Lombardia sale al secondo posto tra le regioni più fortunate nella storia della Lotteria Italia dal 2000, con cinque premi da 5 milioni di euro. Il primato resta al Lazio, che ha collezionato otto jackpot.

Novità e premi totali

Quest’anno sono stati distribuiti complessivamente 280 premi, tra cui:

50 premi di terza categoria da 50mila euro ;

; 25 premi da 100mila euro ;

; 200 premi da 20mila euro.

Caccia al vincitore

L’attenzione ora si concentra sul fortunato vincitore del jackpot da 5 milioni. La vendita del biglietto in un autogrill sull’Autostrada del Sole fa pensare che il vincitore possa essere un turista o un pendolare.

Premi non riscossi: record negativo

Nonostante le cifre milionarie, dal 2002 a oggi circa 31 milioni di euro in premi non sono stati riscossi. Il caso più clamoroso risale al 2008, quando il vincitore del primo premio da 5 milioni a Roma non si presentò. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli decise quindi di raddoppiare il jackpot nell’edizione successiva, un evento unico nella storia della Lotteria Italia. I vincitori hanno ora sei mesi di tempo per incassare i premi dalla pubblicazione ufficiale dell’elenco dei biglietti vincenti.