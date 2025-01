Perugia. Israeliano accoltellato in centro storico: necessari più controlli e prevenzione

Grave episodio di violenza nel cuore di Perugia, in via Cartolari, dove un giovane di 19 anni, cittadino israeliano, è stato aggredito e accoltellato da due uomini. La vittima, ferita all’addome e alla testa, è stata soccorsa dal 118 e trasportata all’ospedale Santa Maria della Misericordia. Dopo le cure, è stata dimessa con una prognosi di 25 giorni.

L’aggressione

Secondo le prime ricostruzioni della polizia, il giovane è stato aggredito dai due persone armate di coltello e bottiglia, che poi si sono date alla fuga. La vittima avrebbe riferito di conoscere uno dei due uomini, elemento su cui si stanno concentrando le indagini. Le forze dell’ordine stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza e raccogliendo le testimonianze di chi era presente nella zona al momento dell’aggressione.

Necessità di maggiori controlli e prevenzione

Questo episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza a Perugia, sollevando interrogativi sull’efficacia dei controlli nel centro storico perugino. L’amministrazione comunale è chiamata ad intensificare le azioni di monitoraggio del territorio, soprattutto nelle aree maggiormente frequentate.

È auspicabile che le forze dell’ordine incrementino le attività di prevenzione per scoraggiare episodi di violenza e garantire maggiore sicurezza ai cittadini. L’aggressione al ragazzo israeliano rappresenta un campanello d’allarme su cui le autorità locali devono intervenire con determinazione, affinché episodi simili non si ripetano. La comunità perugina chiede risposte e misure concrete per proteggere il centro storico, patrimonio della città e luogo di aggregazione, da atti di criminalità che minano la tranquillità dei residenti e dei visitatori.