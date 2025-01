Mattarella in visita a sorpresa a Caivano: un messaggio di speranza per i giovani

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato a sorpresa al Parco Verde di Caivano, partecipando alla messa di mezzogiorno nella chiesa di San Paolo, celebrata da don Maurizio Patriciello. Accolto calorosamente dal parroco e dal prefetto di Napoli, Michele Di Bari, Mattarella ha voluto portare un messaggio di vicinanza e speranza alla comunità locale.

Giunto con tre auto blu, il Capo dello Stato ha preso posto tra i fedeli, sorprendendo i presenti. Al termine della celebrazione, ha ringraziato don Patriciello per il suo impegno e ha rivolto gli auguri per il futuro, con particolare attenzione ai bambini e ai giovani: “Su di loro si fondano le speranze di questa comunità. Garantire lavoro, crescita e benessere è essenziale per il loro futuro”.

Don Patriciello ha sottolineato l’importanza della visita, esprimendo gratitudine e orgoglio per una comunità che, nonostante le difficoltà, “non ha abbassato la testa”. Il parroco ha invitato i fedeli a essere “aquile, che non si accontentano mai”.

Anche il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha commentato l’evento, definendolo “un segnale importantissimo” da parte dello Stato verso territori che necessitano di legalità e sviluppo. La visita di Mattarella, ha detto, rappresenta “un grande segno di speranza per i giovani”.

L’incontro si è concluso con applausi e momenti di commozione, sottolineando il forte impatto simbolico del gesto del Presidente, che ha dimostrato vicinanza a una comunità impegnata a guardare con fiducia al futuro.