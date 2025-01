Gianluca Iannotta dalla fondazione di Tublat all’innovazione del Marketing Digitale

Gianluca Iannotta è una figura emergente nel panorama italiano del marketing digitale. Con un background diversificato e una passione per l’innovazione, ha fondato Tublat, un’agenzia che si distingue per l’approccio creativo e strategico alla comunicazione e al branding. L’agenzia si è rapidamente affermata come un punto di riferimento per le aziende che desiderano ampliare la propria visibilità e impatto sul mercato digitale.

Chi è Gianluca Iannotta?

Con una solida formazione alle spalle, si è distinto per la capacità di combinare creatività e analisi strategica, due pilastri fondamentali nel settore del marketing digitale. A 24 anni, dopo aver abbandonato la facoltà di Giurisprudenza, Gianluca Iannotta ha deciso di creare autonomamente il sito per la sua prima attività. Invece di affidarsi a sviluppatori o agenzie web, ha scelto di studiare per imparare a farlo da solo. Ha affrontato molte difficoltà, tra cui l’apprendimento della programmazione, della pubblicità online e della gestione delle prestazioni del sito. Dopo aver acquisito esperienza e selezionato gli strumenti migliori, ha fondato Tublat.com per supportare le PMI nella creazione di una presenza digitale e nella vendita online.

La visione di Tublat per il 2025

Tublat nasce con l’obiettivo di aiutare le aziende a creare un forte legame con il loro pubblico attraverso campagne di marketing innovative. L’agenzia offre una vasta gamma di servizi, tra cui:

Strategie di branding : creazione di identità visive uniche che rappresentano al meglio i valori aziendali.

: creazione di identità visive uniche che rappresentano al meglio i valori aziendali. Gestione dei social media : sviluppo di contenuti coinvolgenti per aumentare l’engagement e la visibilità online.

: sviluppo di contenuti coinvolgenti per aumentare l’engagement e la visibilità online. Digital advertising : campagne pubblicitarie mirate per massimizzare il ritorno sull’investimento.

: campagne pubblicitarie mirate per massimizzare il ritorno sull’investimento. Analisi dei dati: monitoraggio e ottimizzazione delle performance per garantire risultati misurabili.

Gianluca Iannotta è molto attivo sui social media. Grazie a una visione chiara e a un approccio orientato al risultato, Gianluca Iannotta e Tublat Italia stanno ridefinendo gli standard del marketing digitale in Italia. Con una continua attenzione all’innovazione e al cliente, rappresentano una risorsa preziosa per le aziende che vogliono eccellere nell’era digitale.