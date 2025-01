Mattarella in visita privata a Napoli: un viaggio tra arte, storia e cultura

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha trascorso una giornata a Napoli in visita privata, toccando alcuni dei luoghi più suggestivi della città. In mattinata, il Capo dello Stato ha visitato la Chiesa del Gesù Nuovo, una delle più celebri del centro storico, famosa per la sua facciata bugnata e per gli splendidi affreschi al suo interno. Successivamente, si è recato al Chiostro Maiolicato di Santa Chiara, capolavoro dell’architettura gotica e rinascimentale, decorato con mattonelle dipinte a mano che raffigurano scene pastorali e floreali.

Nel pomeriggio, la visita è proseguita al Museo di San Martino, situato sulla collina del Vomero. Il complesso museale, ospitato in una ex certosa, offre una straordinaria vista panoramica sulla città e sul Golfo di Napoli, oltre a custodire una ricca collezione di opere d’arte, presepi e reperti storici.

In serata, Mattarella è rientrato a Villa Rosebery, la residenza ufficiale del Presidente della Repubblica situata a Posillipo, affacciata sul mare e immersa in un parco rigoglioso. La dimora, utilizzata per soggiorni privati o eventi istituzionali, rappresenta uno dei gioielli del patrimonio immobiliare della Presidenza. La giornata ha sottolineato il profondo legame tra il Capo dello Stato e la città di Napoli, celebrandone la ricchezza culturale e storica.