Napoli inarrestabile sbanca il Franchi

Il Napoli di Conte ha ottenuto una vittoria convincente per 3-0 contro la Fiorentina allo Stadio Artemio Franchi, consolidando la sua posizione in cima alla classifica di Serie A. Senza storia il match. La partita si è sbloccata al 29′ grazie a David Neres, che ha realizzato un gol di pregevole fattura su assist di Romelu Lukaku.

Nella ripresa, al 54′, Lukaku ha trasformato un calcio di rigore, portando il punteggio sul 2-0. Il terzo gol è arrivato al 68′ con Scott McTominay che ha finalizzato un’azione orchestrata da André-Frank Zambo Anguissa.

Il Napoli ha mostrato una superiorità tattica e tecnica. La Fiorentina ha cercato di reagire, ma ha faticato a creare occasioni da gol significative, evidenziando la necessità di miglioramenti per competere ai massimi livelli. Con questa vittoria, il Napoli si posiziona al primo posto in solitaria nella classifica di Serie A, dimostrando di essere una seria candidata per il titolo. La Fiorentina, invece, dovrà lavorare per invertire la tendenza negativa e risalire la classifica nelle prossime giornate.