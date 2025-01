Il Ponte dell’Arcobaleno: una leggenda tramandata dalle tribù degli Indiani d’America

Gli esseri umani ritengono che ad attenderli ci sia il Paradiso. Dove vanno invece i nostri amici animali quando muoiono? C’è un’antica leggenda, tramandata dalle tribù degli Indiani d’America, che parla del Ponte dell’Arcobaleno. Il racconto leggendario aiuta ad alleviare il dolore per la scomparsa di un animale. In esso si rileva che quando gli amici a quattro zampe vengono a mancare, vanno in un luogo al di là del Ponte dell’Arcobaleno, dove sono sani e felici e non soffrono più.

Quando muore un animale che ci è stato molto vicino sulla terra, lui va al Ponte dell’Arcobaleno. E’ un posto molto bello dove l’erba è sempre fresca, i ruscelli scorrono tra colline ed alberi ed gli animali da compagnia possono giocare liberamente. Trovano sempre il loro cibo preferito.