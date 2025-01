L’orizzonte infinito: perché il successo degli altri non è il tuo fallimento

di Krishan Chand Sethi

Successo e fallimento sono due facce della stessa medaglia, ma questa dualità nasconde la vasta e intricata rete dell’esperienza umana. E la natura, la filosofia e la psicologia umana raccontano una storia molto diversa: non un gioco a somma zero, ma il modo in cui il successo condiviso riflette la connessione reciproca in tutto. Riconoscerlo porterà alla consapevolezza di un senso di abbondanza incontaminata, in collaborazione con la crescita personale, quando ci renderemo conto che il successo degli altri non deve necessariamente essere il nostro.

La natura del successo

Il successo è fondamentalmente una parola piuttosto individualistica. Per uno, potrebbe essere il successo nella carriera, ma per un altro potrebbe avere a che fare con il nutrimento di relazioni profonde o semplicemente con la pace interiore. La diversità in ogni singolo percorso significa che nessun successo sarà simile ad un altro.

La natura è piena di tale varietà. Ecco perché una foresta prospera, perché ogni albero, ogni pianta, ogni creatura fa qualcosa in modo diverso. Allo stesso modo, potrebbe esserci una quercia comune, ma la grandiosità di quella grande quercia non ruba la bellezza del fiore selvatico. E viceversa, il nostro successo non toglie la nostra capacità e fatica nella vita.

Riconoscere questo cambia la competizione in apprezzamento. Poiché il successo è personale e ampio, ci liberiamo dal bisogno di confronto. A nostra volta, iniziamo a celebrare il successo umano in questo ampio spettro di sforzi umani.

Il mito della scarsità

La scarsità è l’illusione che impedisce di godere dei trionfi nella vita degli altri. Un culto è perpetuamente alimentato dalla dichiarazione della scarsità di opportunità, così come di altre risorse, e dalla celebrazione del trionfo che mantiene il suo carattere “vittoria-perdita”.

Per uno, l’abbondanza è la natura dell’universo. Pensa ad un mondo di idee: solo perché qualcuno ha inventato un telefono, non significa che Internet non sarebbe potuto esistere. Così spesso, una innovazione crea il trampolino per un’altra, creando terreno per una crescita generale. La promozione di un collega non segna la fine della nostra crescita professionale; a volte crea anche nuove porte per noi.

Ho combattuto contro le ombre tutta la vita. Uno di questi è il mio collega, il cui sviluppo professionale è abbastanza rapido. Inizialmente, sembrava che il suo successo avesse attirato più attenzione sul mio fallimento. Con il passare del tempo, mi sono reso conto che il suo successo mi offriva l’opportunità di lavorare insieme e imparare l’uno dall’altro. Mi ha dato delle idee che hanno migliorato le mie competenze, e il suo successo mi ha reso più ispirato che geloso.

Errore psicologico del confronto

Il confronto è uno degli istinti umani. Gli psicologi sociali chiamano questa teoria del confronto sociale, dove confrontiamo le nostre abilità e realizzazioni con quelle degli altri per valutarci. A volte funziona come fattore motivante, ma la maggior parte delle volte porta al sentimento di inadeguatezza e risentimento.

Questo può essere notevolmente aumentato nell’era dei social media. C’è solo il bello da vedere nel miglior aspetto della vita degli altri, distogliendo lo sguardo dal peggiore, come accade su Instagram, LinkedIn. Quando ci si apre a tutte queste “storie di successo” degli altri, ci si sente un fallimento.

Tuttavia, questo deve essere bilanciato dallo sviluppo della consapevolezza di sé. Immagina come i tuoi punti di forza, valori e obiettivi specifici garantiscano che il successo di qualcuno non sia in alcun modo limitato ad una particolare area. Abbandona i confronti, concentrati sul percorso e celebra quegli enormi o piccoli traguardi nel lavorare per i tuoi obiettivi personali.

L’effetto a catena del successo

Il successo raramente si presenta come un evento a sé stante. Ci sono molte onde che creano benefici per tanti. Prendi la scoperta che ha cambiato il mondo scientifico. Il riconoscimento di un singolo scienziato fa progredire la conoscenza a beneficio dell’umanità, crea ispirazione per ulteriori ricerche e aiuta a salvare la vita umana. Similmente, se la promozione è stata un successo per un dipendente, il lavoro aumenterà per numero, un buon leader e l’opportunità per i colleghi. Così, il successo diventa una vittoria di gruppo, non un fine individuale.

Lo sport è un esempio altamente emotivo

Un vincitore viene incoronato mentre vince e segnare un nuovo record lascia il suo impatto su tutti nell’area. Lui pratica più duramente, ispirando gli altri a perfezionarsi nel lavoro per ispirare coloro che lo seguono o lo vedono praticare l’eccellenza da percorrere. In questo modo, il successo è una salita olistica.

Dopotutto, è la storia umana che porta la maggiore testimonianza della cooperazione. Sono quelle grandi civiltà, l’innovazione nelle migliori tecnologie e i movimenti artistici che emergono da sforzi concertati. Ecco perché la dipendenza sottolinea che il successo deriva solitamente da uno sforzo cooperativo piuttosto che individualistico.

Per esempio, considera un film; ciò che uno vuole in tutto questo processo di realizzazione del film può essere visto dai cineasti e dai migliori nel cinema, ma richiede comunque un’incredibile armata di lavoratori per realizzare un successo cinematografico: sceneggiatori, operatori, editori, designer di costumi, e letteralmente migliaia di altri. Nessuno che ci sia stato può essere detto di essere emerso da solo.

Ho visto come la cooperazione cambi il tono delle cose nella mia vita professionale. Una volta ho guidato un progetto che è diventato molto grande non perché io abbia davvero contribuito, ma per il valore e la creatività che l’intero team ha aggiunto. Così, quella esperienza ha rafforzato l’idea che il successo degli altri moltiplica il nostro, piuttosto che esserne un detrattore.

Empatia e gioia condivisa

È l’empatia che cambia la nostra percezione del successo. È ciò che fa capire la lotta e il sacrificio di altri che hanno raggiunto il successo in un determinato campo; fa sì che una persona rispetti gli altri e si leghi di più. La fiducia, il rispetto reciproco e il senso di comunità entrano in gioco perché ognuno riceve assistenza per la propria attività.

L’aspetto spirituale

Questa è l’interdipendenza di tutto, ma le tradizioni spirituali tendono a concentrarsi molto su questo. Quindi, ad esempio, nel Buddismo, la pratica di mudita (una parola sanscrita) consiste nel trovare gioia nella felicità degli altri. In questo modo si svilupperebbe la pace interiore dissolvendo l’invidia e la competitività.

Allo stesso modo, il samsara nella filosofia indù parla della natura ciclica della vita. Il successo e il fallimento durano solo per un po’ e ci ricordano di essere equanimi riguardo ad entrambi. Questa è la filosofia che ci invita ad aiutare gli altri nel loro viaggio perché tutta la vita scorre e rifluisce. Questo è un modo di gratitudine, parlando dalla prospettiva spirituale, discutendo dell’abbondanza nell’universo e di tutto il nostro potenziale da condividere.

Come applicare la filosofia nella pratica

Lascia che questi consigli entrino nel tuo sistema: il successo degli altri non significa il nostro.

Cambia il tuo atteggiamento: la vita non è una competizione; è un viaggio di gruppo. Celebra la diversità dei risultati degli altri a modo tuo. Pratica la gratitudine: mantieni un diario di ciò per cui sei grato, come il successo degli altri. Questo ti fa sentire abbondante e meno invidioso. Trai ispirazione dai successi degli altri. Chiediti cosa puoi imparare da loro e come ciò potrebbe aiutarti a crescere. Lavoro congiunto: intraprendete quei progetti che possono far sì che entrambi contribuiate e godiate del successo. I migliori progetti di collaborazione provengono da fonti di opportunità e intuizioni inaspettate. Limitazioni al confronto: evita qualsiasi social media o piattaforma che promuova il confronto. Fai cose che funzionano bene con i tuoi sistemi di valori e ti fanno divertire nel farle. Affetto: apprezza i dolori e le lotte implicate dietro i risultati degli altri. Solo grazie a questo amore e attaccamento sei arrivato ad amare e ad ammirare il loro valore.

Conclusioni

La vittoria non si valuta con l’apprezzamento personale, ma con le buone azioni. Se un insegnante ha successo, significa che anche i suoi seguaci hanno successo; se un leader riesce a realizzarlo, allora anche lui ha avuto successo.Il successo è di tutti noi. E infatti, è attraverso i frutti che il seme gettato per gli altri porterà, quando essere felici per i successi degli altri porta un mondo infinito, attraverso il quale il successo può regnare e non essere scarso.

La vita non è superare il prossimo, ma trovare se stessi e contribuire a un bene più grande. Quando una persona recepisce il messaggio che il successo di un altro non ha nulla a che fare con il fallimento per lei, allora tutte le costrizioni del confronto si liberano ed entrano nel mondo dell’abbondanza. Si tratta di un orizzonte sconfinato di possibilità, che attende l’anima coraggiosa che brinda solo ai trionfi degli altri. All’interno del flusso della natura – e quindi incoraggiando la crescita, la gioia e l’armonia – saremo in questo.

E mentre tutti percorriamo le nostre strade diverse, non una piccola stella viene oscurata dalla luce di un’altra per aiutare a riscaldare un’altra, ma un’intera notte in modo che possiamo vederla e comprenderla. È come il successo e la bellezza, come l’universo e la sua infinità.

Dott. Sethi K.C.

Daman, India – Auckland, Nuova Zelanda