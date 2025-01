Il centrosinistra rischia di perdere la Sardegna: Alessandra Todde è “decaduta”

Inizia con un terremoto politico il nuovo anno per la Regione Sardegna. Per il presidente Alessandra Todde, in quota grillina, si prospetta la decadenza dalla carica. Le indagini sulle spese per la campagna elettorale hanno rivelato irregolarità nella rendicontazione. Le verifiche condotte dal Collegio regionale di garanzia elettorale, con sede nella Corte d’Appello di Cagliari, hanno portato alla dichiarazione di decadenza dalla carica di consigliera regionale.

In seguito a questa decisione, potrebbero esserci gravi conseguenze anche sull’incarico di presidente della Regione, con il rischio di scioglimento del Consiglio regionale e ritorno alle urne. La Corte d’Appello ha emesso un’ingiunzione al Consiglio regionale, che dovrà ora decidere sulla decadenza.

Alessandra Todde ha commentato. “Impugnerò la decisione nelle sedi opportune, ho totale fiducia nella magistratura. Continuerò a lavorare per il bene del popolo sardo”. Questa vicenda potrebbe mettere in pericolo la stabilità del centrosinistra in Sardegna, aprendo nuovi scenari politici e elettorali.