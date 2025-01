Bergamo. Mamadi Tunkara ucciso a coltellate in via Tiraboschi

Un tragico omicidio è avvenuto nel cuore di Bergamo, in via Tiraboschi, venerdì poco prima delle 15:30. La vittima, Mamadi Tunkara, un uomo di 40 anni originario del Gambia, è stato brutalmente ucciso a coltellate in strada dopo una lite degenerata. Mamadi Tunkara, che lavorava come addetto alla sicurezza in un supermercato Carrefour e viveva a Verdello, è stato aggredito mentre si recava al lavoro in bicicletta.

Un altro uomo, di carnagione scura e tra i 40 e i 45 anni, lo ha spintonato contro la vetrina di un bar e lo ha colpito almeno quattro volte con un coltello di grosse dimensioni, prima di fuggire. Diversi testimoni hanno assistito alla scena, e sul posto sono intervenuti i soccorsi, la polizia e i magistrati che stanno coordinando le indagini. Le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona sono in fase di acquisizione. Non è ancora chiaro se Mamadi Tunkara e l’aggressore si conoscessero o se l’omicidio fosse legato all’attività lavorativa della vittima.