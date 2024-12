Torino. Incendio in un palazzo, morta una ragazza filippina di 25 anni, figlia del custode

Una drammatica tragedia ha scosso Torino nelle prime ore di questa mattina, quando un incendio di violenta portata ha distrutto parte di un edificio situato in corso Vittorio Emanuele II, al civico 98, all’incrocio con corso Vinzaglio. Le fiamme hanno avvolto un appartamento situato al piano terra e al primo piano, dove viveva una famiglia di origine filippina, composta dal padre, custode dello stabile, dalla madre e dalla loro figlia di 25 anni. La giovane donna è tragicamente perita nell’incendio, mentre i genitori, che si trovavano nell’edificio al momento del rogo, sono rimasti gravemente feriti. Il padre, che lavorava come custode del palazzo, e la madre sono stati trasportati d’urgenza in ospedale, dove le loro condizioni sono risultate critiche.

Le operazioni di spegnimento, messe in atto dai vigili del fuoco con l’intervento di tre squadre, sono state lunghe e difficili, ma fortunatamente sono riuscite a salvare gli altri residenti del palazzo, che sono stati evacuati in via precauzionale. Anche la polizia di Stato e la polizia locale sono intervenuti sul posto per gestire la situazione e garantire la sicurezza. Nonostante la prontezza degli interventi, il bilancio della tragedia è drammatico, con una giovane vita spezzata in un attimo e una famiglia distrutta dal dolore.

Al momento, le forze dell’ordine, insieme al nucleo investigativo antincendi, stanno conducendo indagini approfondite per ricostruire l’origine e le cause che hanno provocato il terribile rogo. La comunità locale è sotto shock per quanto accaduto, e la città si stringe attorno alla famiglia colpita dalla tragedia. Un’intera famiglia, che viveva in quel palazzo da anni, si è vista distruggere in poche ore tutto ciò che aveva di più caro, lasciando un vuoto difficile da colmare.