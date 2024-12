Capodanno blindato: il Governo intensifica la sicurezza per garantire festeggiamenti sereni e sicuri

Con l’approssimarsi dei festeggiamenti di Capodanno, il Governo ha attuato una serie di misure per garantire la sicurezza nelle città italiane, con un focus particolare sul rafforzamento dei controlli nelle zone a maggiore affluenza. L’azione delle autorità si concentrerà soprattutto su aree urbane a rischio di fenomeni di microcriminalità, degrado e disordini, attraverso l’implementazione delle cosiddette “zone rosse”, che già in passato si sono rivelate strumenti efficaci per contrastare la presenza di soggetti pericolosi.

Il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha inviato una direttiva ai prefetti, invitandoli ad applicare, anche in altre città italiane, le ordinanze che permettono di allontanare le persone con precedenti penali o pericolose da aree ad alto rischio, come stazioni ferroviarie, piazze frequentate da turisti e locali notturni. Questo provvedimento si inserisce in un quadro di interventi più ampio, finalizzato a garantire la sicurezza urbana e la fruibilità degli spazi pubblici, evitando che i cittadini siano esposti a situazioni di pericolo o degrado.

Le “zone rosse”, che sono già state applicate con successo in città come Firenze e Bologna, si sono dimostrate un valido strumento per migliorare il controllo del territorio, con un bilancio positivo che ha visto oltre 100 allontanamenti in soli tre mesi. Milano, ad esempio, ha anticipato l’attuazione di queste misure già a inizio dicembre, applicando un provvedimento che vieta la presenza di pregiudicati e molestatori nelle aree sensibili fino a marzo. La capitale lombarda ha scelto questa strada per preservare la tranquillità e la sicurezza nelle zone più frequentate, come le aree adiacenti alle fermate dei mezzi pubblici e quelle caratterizzate da una forte concentrazione di locali notturni, soprattutto in vista delle celebrazioni di Capodanno.

L’idea alla base delle ordinanze di “zona rossa” è quella di creare una zona sicura per tutti, dove i cittadini possano godere dei festeggiamenti senza doversi preoccupare di incontrare persone pericolose o di trovarsi coinvolti in atti di microcriminalità, come furti, rapine, risse o atti vandalici. Le zone più colpite dalla criminalità diffusa, come le piazze della movida, sono quindi le prime ad essere monitorate con l’intensificazione delle forze dell’ordine, che dovranno intervenire in caso di comportamenti molesti o pericolosi.

Queste misure, come sottolineato dal Ministero dell’Interno, sono particolarmente utili per garantire che le aree pubbliche siano accessibili e sicure per tutti. In particolare, il periodo che precede le festività di Capodanno rappresenta un’opportunità per testare l’efficacia di tali provvedimenti in vista di un’ulteriore intensificazione dei controlli in occasioni di eventi di massa e spettacoli all’aperto. Durante le celebrazioni di fine anno, le piazze italiane saranno teatro di concerti e altre manifestazioni pubbliche, rendendo necessario un piano di sicurezza rafforzato.

In totale, saranno circa 3.700 gli operatori delle Forze dell’Ordine impegnati in tutta Italia per garantire l’ordine pubblico. Le principali città italiane vedranno l’impiego di un numero significativo di agenti, con una distribuzione che varia da 137 operatori a Bologna a 1.031 a Roma, dove le piazze di maggior affluenza come il Circo Massimo saranno sorvegliate con particolare attenzione. Altri eventi di grande portata, come quelli di Napoli in Piazza Plebiscito, vedranno l’impiego di 800 agenti, mentre a Milano, pur non essendoci concerti, il numero di agenti sarà comunque consistente per controllare la città e le sue aree più frequentate.

A Bari, dove si terrà uno dei principali concerti di Capodanno in Piazza Libertà, sono previsti 153 operatori. Genova, con la sua piazza De Ferrari, avrà 153 agenti a disposizione, mentre Torino si prepara con 194 operatori in Piazza Vittorio Veneto. Venezia, con il suo incantevole scenario di Piazza San Marco, vedrà la presenza di 121 agenti, mentre a Palermo, per il concerto in Piazza Politeama, sono stati programmati 230 operatori.

L’intensificazione dei controlli, combinata con le misure di allontanamento, rappresenta quindi una risposta concreta alle sfide della sicurezza pubblica, soprattutto durante un periodo dell’anno caratterizzato da un incremento dei flussi turistici e da un’alta concentrazione di persone in spazi pubblici. La sicurezza di tutti i cittadini, ma anche dei turisti che scelgono di visitare le città italiane durante le festività, è la priorità assoluta per il Governo, che con queste misure dimostra un impegno concreto nel preservare l’ordine e la tranquillità pubblica.

Quella del Capodanno blindato è una scelta che cerca di bilanciare la necessità di festeggiare in serenità con l’obiettivo di prevenire potenziali situazioni di pericolo. In un contesto come quello attuale, dove la criminalità e le tensioni sociali possono acuirsi durante le festività, l’intervento delle forze dell’ordine e l’uso delle ordinanze di “zona rossa” si rivelano fondamentali per garantire un inizio d’anno all’insegna della sicurezza e del rispetto reciproco.