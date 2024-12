Il 2025 sarà un salasso per le famiglie italiane: bollette aumento a doppia cifra

Il 2025 si preannuncia come un anno di forti aumenti per le bollette energetiche degli italiani, con impatti significativi per i bilanci familiari. Nei giorni scorsi, l’Autorità per l’Energia (ARERA) aveva già lanciato l’allarme: anche i consumatori considerati “vulnerabili” vedranno un aumento dei costi della luce. Ora, nuovi dati confermano l’entità del colpo: secondo le previsioni del portale Facile.it, per i prossimi 12 mesi l’energia potrebbe rincarare di quasi il 30%, con un impatto diretto e pesante sulle tasche degli utenti con offerte a prezzo indicizzato.

Per una famiglia tipo nel mercato libero, la stangata complessiva raggiungerà i 272 euro in più tra luce e gas. La spesa annuale totale per l’energia salirà così da 2.569 euro a ben 2.841 euro, con un aumento dell’11%. Seppur l’analisi sia basata su stime che considerano l’andamento degli indici PSV e PUN, l’entità dell’incremento è devastante.

A rincarare saranno soprattutto le bollette del gas, con un aumento previsto di ben il 28%, passando da 0,38 euro al metro cubo a 0,48 euro al metro cubo. La spesa annuale per una famiglia tipo passerà da 1.744 euro a 1.920 euro, con un incremento di ben 176 euro. Più contenuto, ma pur sempre significativo, sarà l’aumento per la luce, che vedrà una crescita di 96 euro, con la spesa annuale che passerà da 826 euro a 921 euro.

La situazione appare preoccupante: se da un lato le bollette dell’energia segnano un inesorabile rialzo, dall’altro la famiglia italiana si troverà a fare i conti con un 2025 in cui il “caro energia” sarà tutt’altro che un ricordo lontano. Il prossimo anno si prospetta una vera e propria stangata che non risparmierà nessuno, nemmeno le famiglie considerate più vulnerabili.