Reggio Emilia. Umberto Monney morto a Pattaya in un incidente stradale

Umberto Monney, pensionato di 76 anni originario della provincia di Reggio Emilia, è deceduto in Thailandia a causa di un incidente stradale avvenuto a Pattaya, una popolare località turistica vicino a Bangkok. L’incidente è avvenuto la vigilia di Natale mentre Monney stava guidando una moto.

Umberto Monney, che trascorreva i mesi invernali in Thailandia, ha perso il controllo della sua moto a seguito di uno scontro frontale con uno scooter su cui viaggiavano un giovane di 25 anni e la sua fidanzata. Nonostante un lungo tentativo di rianimazione sul posto, Monney è stato trasportato in ospedale, dove i medici non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso. La polizia locale sta indagando sulla dinamica dell’incidente.