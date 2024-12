Vibo Valentia. Sarlo: il Prof. Altomonte elettrizza il teatro dell’Oratorio

Ecco quanto riporta sul suo profilo facebook Giuseppe Sarlo, decano dei giornalisti vibonesi, in riferimento all’interessante evento svoltosi a Vibo Valentia nelle scorse ore.

Il Gruppo “Caro Oratorio” che ha fatto della sua pagina su facebook una ideale palestra di confronto su storia e vita della città e dintorni, sabato sera, ha presentato, ove ve ne fosse stato bisogno, le sue credenziali per occupare più che dignitosamente un posto importante nell’ambito di quello che viene definito il progetto per “la speranza” di rinascita di un territorio che esaurita la rendita del successo accumulato dagli anni ’60, punta a diventare protagonista di nuove e più avanzate scelte, soprattutto sul piano più squisitamente sociale.

“Caro Oratorio” si affida alla straordinaria capacità, esperienza e passione di un ex allievo della vecchia guardia, Franco Lo Guarro, nella ricerca di una rivisitazione di riflessioni, comportamenti ed atteggiamenti, coinvolgendo giovani e meno giovani, contando sul sostegno dei Padri Salesiani che hanno oggi in don Vincenzo Longo e don Rino Carignano le espressioni di punta del più moderno sistema di vita oratoriano.

L’evento di ieri sera, legato al formidabile intervento del prof. Alfredo Altomonte, docente della Università Pontificia Salesiana, Dirigente psicologo all’ASP di Frosinone, scrittore, su un tema di straordinaria attualità quale “la speranza bussola dei giovani”, ha fatto presa sui numerosi giovani oratoriani presenti e su un pubblico qualificato ma variegato che ha ascoltato con estrema attenzione il messaggio del giovane vibonese che ha interessato un pò tutte le fasce d’età dei partecipanti.

Il prof. Alfredo Altomonte ha toccato tutti i tasti della vita singola, familiare, scolastica, con un piglio strettamente psicologico e spirituale. Ha toccato la sensibilità di tutti, nessuno escluso, ed ha centrato con molta abilità, essenza e consapevolezza, la vita di ognuno.

Un intervento da grande studioso della psicologia, nonostante la sua giovane età, essendo riuscito nell’intento di invitare, soprattutto i giovani, a lottare per far breccia in ogni comportamento o legittima aspirazione, dando una forte spallata alla cultura della rinuncia e all’assuefazione di un sistema che non li aiuta a realizzare i sogni nel cassetto.

Convinzione, del resto, emersa in sede di dibattito quando i giovani, oltre ad averlo ringraziato per occasione offerta dalla circostanza non hanno rinunciato ad apprezzarlo enormemente per il modo con cui svolge la sua opera di formazione professionale, il modo di dialogare, rendendo pratico l’invito ad osare nella vita con fermezza e convinzione, senza mai tirarsi indietro e sempre più convinti che la speranza del successo resta dietro l’angolo perché mai lontana.

Il prof. Alfredo Altomonte, dopo aver studiato al Liceo Classico “M. Morelli” di Vibo Valentia, cresciuto all’Oratorio di Vibo Valentia e trasferito a Roma per gli studi universitari, potrebbe essere utile alla sua città. Il sindaco Enzo Romeo, presente all’evento, è apparso molto interessato agli effetti della relazione che sicuramente può coinvolgere il mondo della scuola superiore.

La foto è tratta dal profilo ufficiale del giornalista Giuseppe Sarlo.