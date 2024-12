Roma. Incendio vicino Villa Borghese causa disagi alla metro A: fermate chiuse per sicurezza

Un incendio è scoppiato nel tardo pomeriggio di domenica 29 dicembre nei pressi di Villa Borghese, provocando disagi alla circolazione della metro A di Roma. Il fumo, proveniente da un capannone che conteneva attrezzi e macchinari abbandonati, è penetrato nella galleria della metro attraverso i condotti di aerazione, rendendo l’aria poco respirabile.

Le fermate Spagna e Flaminio sono state chiuse temporaneamente per precauzione, e i passeggeri sono stati invitati a uscire all’aperto. Un ragazzo di 16 anni è stato trasportato d’urgenza in ospedale per intossicazione da fumo.

Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco, la polizia e la Guardia di Finanza. Nonostante il fumare intenso, l’incendio è stato rapidamente contenuto senza ulteriori conseguenze gravi.