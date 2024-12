Regina Resta vincitrice in India del IV Premio Internazionale Golden Ace 2024

DAMAN (India) – Il Dr. Krishan Chand Sethi, fondatore e presidente del World Pictorial Poetry & Art Forum (C), annuncia con orgoglio il vincitore del IV Golden Ace Award per l’anno 2024. Il Forum, che vanta 34 filiali in tutto il mondo, ha selezionato la signora Dr. Regina Resta, italiana, per questo prestigioso riconoscimento. Il Golden Ace Award riconosce straordinari contributi alla letteratura, all’arte e alla cultura, celebrando personalità che hanno lasciato un segno indelebile sulla comunità creativa globale. Le notevoli conquiste della signora Resta come poeta, scrittrice e sostenitrice della cultura la rendono una meritevole destinataria di questo riconoscimento.

Il processo di selezione per questo prestigioso premio è stato effettuato da un comitato composto da: Dr. Krishan Chand Sethi, fondatore e presidente del World Pictorial Poetry & Art Forum (C) e figura letteraria mondiale; Mrs. Sunita Sethi, Patrona del World Pictorial Poetry & Art Forum; Mr. Goffredo Palmerini, noto scrittore, giornalista e icona mediatica internazionale dall’Italia, che funge da consulente; Padmashri Dr. Vishnu Pandya, ex presidente della Gujarat Sahitya Academy, che funge anche da consigliere; Mr. Williamsji Maveli, Amministratore del Forum e rispettata figura letteraria.

Alcune informazioni sulla vincitrice

Regina Resta è nata il 20 giugno 1955 a Castellammare di Stabia, provincia di Napoli. Dopo aver completato gli studi di Scienze biologiche presso l’Università Federico II di Napoli, si è stabilita a Galatone (Lecce), dove ha dedicato la sua vita alla famiglia, al lavoro e alla passione per la letteratura e la poesia. In 40 anni di carriera, ha lavorato come formatrice e collaboratrice presso la Caritas diocesana, svolgendo il ruolo di responsabile parrocchiale della Caritas nella diocesi di Nardò-Gallipoli. Il percorso letterario della signora Resta è un percorso di eccellenza e innovazione. Ha contribuito a varie piattaforme letterarie e ha condotto su My Box TV la rubrica di arte e cultura Verbumlandia. Le sue opere sono state pubblicate su importanti riviste culturali nazionali, come Il Saggio, e antologie come Woman…mystery, art e Versi Diversi, edizioni XI e XII.

Premi e riconoscimenti

Regina Resta ha ricevuto numerosi premi prestigiosi, tra cui:

Secondo premio per The Last Dream al 1° Premio Internazionale d’Arte Europclub Messina -Taormina (2010);

Primo premio per Amore…a chilometri zero al 2° Premio Internazionale d’Arte Europclub Messina (2011);

Premio alla Cultura al Premio Juan Montalvo (2015);

Premio alla Carriera “Angeli Prize” Pesaro (2018) da Aida Abdullaeva;

Premio della Critica al Premio internazionale di Poesia per la pace universale “Frate Ilaro del Corvo” (2016);

Laurea honoris causa in letteratura presso l’Università di Belgrado (2021);

Premio internazionale Michelangelo (2022);

Premio internazionale Gigante della cultura globale (2024);

Contributi letterari

Le sue opere più importanti sono: Gli Archi della Vita (2009); Al mercato delle pulci (2013); L’Amore è fuggente (2015); Want to have Want, tradotto in serbo da Majdan Magazine (2016); Just Being Myself, pubblicato in Serbia (2022). È conosciuta anche per i suoi saggi critici e le recensioni di autori famosi, come Sergio Camellini, Pierfranco Bruni ed altri.

Leadership culturale

In qualità di fondatrice e presidente dell’Associazione internazionale VerbumlandiArt Aps (2013), la signora Resta ha guidato numerose iniziative per promuovere la pace, l’uguaglianza di genere e la consapevolezza ambientale. Ha lanciato Verbum Press, una rivista culturale bimestrale online, e movimenti culturali di punta come Catena Donna per la pace e il progetto Divinamente Donna per combattere la violenza di genere. La sua visione per lo scambio culturale e l’eccellenza artistica ha ispirato innumerevoli individui in tutto il mondo, facendone un vero faro di creatività e leadership.

Premio internazionale Golden Ace 2024 – Motivazione: Conferendo alla signora Dr. Regina Resta il IV Premio internazionale Golden Ace, il World Pictorial Poetry & Art Forum (C) riconosce i suoi contributi eccezionali alla letteratura, all’arte e alla cultura. Il Forum si congratula con la signora Resta per i suoi risultati eccezionali e per essere una fonte di ispirazione duratura per poeti, scrittori e artisti di tutto il mondo.

Sunita Sethi, Patrona

Williamsji Maveli, Amministratore

World Pictorial Poetry & Art Forum (C)