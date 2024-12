Prospettive per il bergamotto di Reggio Calabria IGP: se ne parla sabato a Locri

Conclusa definitivamente la querelle sul Bergamotto di Reggio Calabria con l’approvazione definitiva dell’IGP (Indicazione Geografica Protetta) ci si prepara alla Riunione di Pubblico Accertamento del prossimo 28 gennaio 2025 convocata dal Ministero dell’agricoltura. L’ultimo atto a conclusione dell’iter iniziato nel 2021 si terrà a Catanzaro alla Cittadella regionale su insistenza della Regione Calabria, nonostante il Comitato promotore avesse fatto esplicita richiesta di tenere l’evento a Reggio Calabria come giusto che fosse. E proprio a un mese dalla prossima importante riunione ufficiale, si terrà sabato 28 dicembre 2024 alle 17,30 a Locri presso l’aula del consiglio comunale il talk show “IL BERGAMOTTO DI REGGIO CALABRIA – Prospettive future con l’IGP” organizzato dalla Città di Locri nell’ambito delle manifestazioni di promozione e valorizzazione delle filiere agricole e agroalimentari di eccellenza sostenute dall’ARSAC.

Gli ospiti del talk sono l’agronomo Rosario Previtera, presidente del “Comitato Promotore per il Bergamotto di Reggio Calabria IGP e la sua tutela e valorizzazione (ATS)”, il prof. Filippo Arillotta autore del libro “Storia fantastica del bergamotto di Reggio Calabria” (Kaleidon editrice), Giuseppe Falcone tecnico e coordinatore del “Comitato dei bergamotticoltori reggini”, l’on. Denis Nesci parlamentare europeo e membro, tra le altre, della “Commissione per lo sviluppo regionale”. Seguono gli interventi delle associazioni di categoria, degli amministratori locali, dei bergamotticoltori e degli operatori economici della filiera, degli appassionati del “frutto della salute”. Si parlerà naturalmente di Bergamotto di Reggio Calabria, delle sue origini e storia, del suo percorso secolare dal mondo della profumeria a quello più recente della nutraceutica del food e del wellness, della situazione del mercato locale e nazionale e naturalmente delle nuove prospettive di sviluppo grazie all’approvazione dell’IGP, tra crisi del comparto e richieste di prodotto fresco e derivati provenienti dall’estero, nonché del turismo e del potenziale distretto bergamotticolo. Non mancherà il buffet di prodotti identitari a base di Bergamotto di Reggio Calabria. Nell’occasione, come già fatto in precedenza nei mesi scorsi durante i vari incontri pubblici di animazione territoriale a sostegno dell’IGP, verrà distribuita copia dell’ultima versione del Disciplinare di produzione IGP “Bergamotto di Reggio Calabria” approvato dal Ministero, in attesa della Riunione di pubblico accertamento del 28 gennaio prossimo che organizzerà il Comitato promotore dell’IGP per come previsto dal Regolamento comunitario specifico.

Viva soddisfazione dell’assessore comunale all’agricoltura Giuseppe Arone: ”Nel ricco cartellone di eventi delle festività natalizie locresi e tra le produzioni di eccellenza da valorizzare con l’apposito progetto sostenuto dell’ARSAC, non poteva mancare il Bergamotto di Reggio Calabria, grande prodotto storico e identitario del territorio reggino e dell’intera Calabria. Tanto più adesso che si avvicina l’atteso obiettivo del riconoscimento ufficiale del marchio di qualità IGP, il cui iter è stato sostenuto sin dall’inizio e con forza dall’amministrazione comunale di Locri e da tantissimi sindaci della locride e dell’area grecanica, consapevoli dell’importanza rivestita della storica filiera bergamotticola che necessita finalmente di innovazione a tutti i livelli e di entrare finalmente nei circuiti internazionali dei prodotti di qualità”.

