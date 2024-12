L’escursionista Josef Jakopaschke morto sotto una valanga a passo Stalle

Tragico incidente in Alto Adige. L’escursionista tedesco Josef Jakopaschke, 54 anni, è morto sotto una valanga a passo Stalle. Josef Jakopaschke era salito a piedi lungo il sentiero che porta al valico italo-austriaco, a 2.052 metri di quota, sopra la val Pusteria, insieme alla moglie. Erano arrivati in quota, quando attraversando un canalone, si è staccata la slavina di piccole dimensione che ha travolto e sepolto l’escursionista tedesco di 54 anni. La moglie ha subito lanciato l’allarme al 112 e in volo si è messo l’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites che ha portato sul luogo dell’incidente gli uomini del soccorso alpino.

Josef Jakopaschke non era munito dell’Artva, l’apparecchio elettronico per la localizzazione di sepolti, così i soccorritori hanno iniziato le ricerche con le sonde. Quando hanno trovato e liberato l’uomo di 54 anni, hanno subito iniziato con le manovre di rianimazione. Sul posto è giunto anche l’elicottero Pelikan 1 con il medico d’urgenza che ha proseguito con i tentativi di rianimazione ma senza successo.